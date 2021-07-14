Чому у чоловіків більший ризик раптової смерті, ніж у жінок: пояснення лікаря з Волині. ВІДЕО

Сергій Сламатін пояснив, чому існує думка про те, що чоловіки частіше помирають раптово, ніж жінки. Насамперед, на його думку, причина – у статевих особливостях виникнення і розвитку серцевих захворювань.



Про це він сказав у програмі «Телемедицина» на



«Щодо виникнення артеріальної гіпертензії як важливого фактору ризику чи ішемічної хвороби серця, то давно відомо, що до 50-річного віку частіше хворіють чоловіки. Від 50 років відбувається так званий перехрест, тобто вирівнюється захворюваність у жінок і чоловіків, і потім уже жінки починають випереджати чоловіків у плані хвороб системи кровообігу.

А за той час, поки жінки випереджають чоловіків, чоловіки, на жаль, умирають. Відомо, що в Україні середня тривалість життя чоловіків майже на 10 років менша, ніж у жінок. І мабуть, через те складається враження, що проблема ранньої смерті більше стосується чоловіків», – розповів лікар.



Також, каже він, не останню роль відіграють шкідливі звички. Хоча, зауважує, з курінням останнім часом ситуація змінилася.



«У більшості вікових і гендерних категоріях зменшується частота куріння, і зараз саме молоді жінки – це категорія, де зростає частота куріння», – стверджує Сергій Саламатін.



Що ж до способу життя, то чоловіки більше зловживають алкоголем, частіше переїдають.



«І це нерідко може служити пусковим механізмом для ситуацій, пов’язаних із порушенням ритму серця, з утворенням бляшок у коронарних судинах і розвитком інфаркту. Тобто це не причини, а провокуючі фактори, які можуть запускати розвиток гострих серцевих станів», – наголосив кардіолог.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кардіолог Волинської обласної клінічної лікарніпояснив, чому існує думка про те, що чоловіки частіше помирають раптово, ніж жінки. Насамперед, на його думку, причина – у статевих особливостях виникнення і розвитку серцевих захворювань.Про це він сказав у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 17 січня.«Щодо виникнення артеріальної гіпертензії як важливого фактору ризику чи ішемічної хвороби серця, то давно відомо, що до 50-річного віку частіше хворіють чоловіки. Від 50 років відбувається так званий перехрест, тобто вирівнюється захворюваність у жінок і чоловіків, і потім уже жінки починають випереджати чоловіків у плані хвороб системи кровообігу.А за той час, поки жінки випереджають чоловіків, чоловіки, на жаль, умирають. Відомо, що в Україні середня тривалість життя чоловіків майже на 10 років менша, ніж у жінок. І мабуть, через те складається враження, що проблема ранньої смерті більше стосується чоловіків», – розповів лікар.Також, каже він, не останню роль відіграють шкідливі звички. Хоча, зауважує, з курінням останнім часом ситуація змінилася.«У більшості вікових і гендерних категоріях зменшується частота куріння, і зараз саме молоді жінки – це категорія, де зростає частота куріння», – стверджує Сергій Саламатін.Що ж до способу життя, то чоловіки більше зловживають алкоголем, частіше переїдають.«І це нерідко може служити пусковим механізмом для ситуацій, пов’язаних із порушенням ритму серця, з утворенням бляшок у коронарних судинах і розвитком інфаркту. Тобто це не причини, а провокуючі фактори, які можуть запускати розвиток гострих серцевих станів», – наголосив кардіолог.

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