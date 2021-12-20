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Волинський священник розповів, чи допоможе змити гріхи купання в ополонці на Водохреще. ВІДЕО

Волинський священник розповів, чи допоможе змити гріхи купання в ополонці на Водохреще. ВІДЕО
Водохреще або Богоявлення православні християни святкують 19 січня. Існує чимало традицій та міфів щодо святкування цього великого свята.

Цього дня чимало українців пірнають в ополонку з вірою, що цей ритуал змиє їхні гріхи, однак чи відповідає це дійсності? Чи є це християнським звичаєм?. На ці та інші питання журналістів ІА "Конкурент" відповів священник Православної Церкви України – отець Дмитрій Сагатий.

Зокрема, панотець розповів про історію свята, його символіку та значення для православних християн.

Стосовно традиції купання у цей день в крижаній воді, священник зазначив, що якщо один раз в рік, не заходячи в храм, пірнути в крижану воду, гріхів не змиєш. Проте, якщо поєднувати ці два компоненти, то, на думку отця, нічого поганого не станеться.


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Теги: Волинь, традиції, церква
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