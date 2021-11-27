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У луцьку бібліотеці – нові книги: читачі знайшли всередині сюрпризи. ВІДЕО

У луцьку бібліотеці – нові книги: читачі знайшли всередині сюрпризи. ВІДЕО
У Волинський обласній бібліотеці для юнацтва, що в Луцьку, організували знайомство читачів із новими книгами та влаштували сюрприз.

Про це розповіла Суспільному директорка книгозбірні Алла Єфремова.

Для відвідувачів заходу організатори підготували сюрприз – у книги заховали чотири запрошення в театр. Усього на відкритому огляді україномовних видань сьогодні представили 684 книги, які надійшли безплатно за державною програмою Українського інституту книги, – каже директорка бібліотеки Алла Єфремова.

Серед книг – дитяча і доросла художня література, комікси, книжки для підлітків, видання про бізнес, політику, історію, наукові винаходи.

Серед тих, хто їх знайшов квитки, читачка Зарина Дацик. Каже: подарунок, якому зраділа, знайшла у книжці, яку обрала для своєї доньки.

"Мене, в першу чергу, як молоду маму цікавить дитяча література. Моїй дитині зараз 11 років, і ми завжди говоримо про те, що означає той чи інший етап. Зараз вона цікавиться питаннями любові. Тому я взяла цю книжку і для себе знайшла сюрприз", – додала Зарина Дацик.

Наймолодший відвідувач огляду нових книг у бібліотеці – десятирічний Володимир Каліш, який він веде свій YouTube-канал про книги. Каже: має майже 900 підписників, сьогодні у бібліотеці знайшов книги про які, розповідатиме своїм глядачам.

"Мене зацікавила суть по швидкому переказу і тут всередині комікси. Комікси я не так часто читаю, але цей гарний. Потім "Супертато" – хочеться почитати її тут, тому що вона не дуже велика. Тут багато книжок, які мені сподобалися і є трішки таких, які я читав", – зазначив школяр.

Вдруге такий захід у Волинський обласній бібліотеці для юнацтва відвідала лучанка Юліана Монатік, яка приходить за книгами з першого класу. Школярка каже: любить пригодницькі книги і фентезі.

"Мені сподобалась книга "Аптека ароматів". Знайшла книгу "Злочини Гріндевальда" за мотивами "Гаррі Поттера" – це моя чи не улюблена серія. Є нові частини коміксів, які були того разу, і дуже класно, що бібліотека має продовження", – каже дівчина.

Лучанка Юлія Мамчур, яка побачила оголошення про огляд нових книг, прийшла на захід і записалася читачкою бібліотеки, розповіла, що здебільшого як мама звертає увагу на дитячу літературу.

"Старалась підібрати книжки, які будуть цікаві моїм дітям. Для меншенького комікси, для дівчинки – книжки про розвиток. Можливо ще й собі буду брати, бо дуже гарних книг", – зазначила жінка.

Майже 700 нових видань у Волинський обласній бібліотеці для юнацтва стало одним із найбільших поповнень фонду, – говорить керівниця книгозбірні. Торік за гроші з власного фонду закупили 145 видань.

Алла Єфремова додала: книги отримують у подарунок, зокрема від читачів та підписників сторінки бібліотеки у соцмережі за останні 2,5 місяці надійшло більше 200 видань.


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Теги: література, бібліотека, Луцьк
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