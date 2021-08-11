США віддасть Україні вертольоти, на яких з Афганістану втікав місцевий уряд





Перша партія гелікоптерів має прибути до України вже цієї весни. Про це інформує



Йдеться про п’ять вертольотів Mi-17V5s та ще один гвинтокрил моделі Мі-8МТВ. Перша партія гелікоптерів прибуде до України вже цієї весни.



У статті пишуть, що близько 20 вертольотів Мі-8/Мі-17 афганських ВПС перебувають за межами країни. Стан цієї техініки невідомий.



За даними журналу про авіацію Scramble, ці вертольоти використовувалися під час втечі афганського уряду до сусідніх країн – Таджикистану та Узбекистану.

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