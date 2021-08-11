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США віддасть Україні вертольоти, на яких з Афганістану втікав місцевий уряд

США віддасть Україні вертольоти, на яких з Афганістану втікав місцевий уряд
У межах військової допомоги США Збройні сили України можуть отримати нові гелікоптери, які належали раніше ВПС Афганістану.

Перша партія гелікоптерів має прибути до України вже цієї весни. Про це інформує ТСН, посилаючись на Defence Blog.

Йдеться про п’ять вертольотів Mi-17V5s та ще один гвинтокрил моделі Мі-8МТВ. Перша партія гелікоптерів прибуде до України вже цієї весни.

У статті пишуть, що близько 20 вертольотів Мі-8/Мі-17 афганських ВПС перебувають за межами країни. Стан цієї техініки невідомий.

За даними журналу про авіацію Scramble, ці вертольоти використовувалися під час втечі афганського уряду до сусідніх країн – Таджикистану та Узбекистану.

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Теги: Україна, США
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Коментарі 1
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А де великі корзини, щоб причеплювати тих слуг, які не вмістяться в салоні?
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