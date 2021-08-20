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Повідомили, коли у 2022 році на Волині відбудеться фестиваль «Княжий»

Повідомили, коли у 2022 році на Волині відбудеться фестиваль «Княжий»
Організатори фестивалю "Княжий", який вже 5 років поспіль відбувається в місті Володимир, повідомили про дату його проведення у 2022 році.

Про це йдеться на сторінці фестивалю у фейсбуці.

"Раді повідомити вам про дати проведення п'ятого ювілейного фестивалю "Княжий" - 20-21.08.2022", - йдеться у повідомленні.

Організатори зазначили, що команда почала активно готуватися до проведення цьогорічного ювілейного фестивалю.

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Теги: Волинь, Володимир, фестиваль, Княжий
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