У ВНУ випускники магістратури отримали дипломи. ФОТО

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки розпочалися урочисті заходи з нагоди вручення дипломів магістрам.Про це йдеться на сайті університету.Документи про здобуття вищої освіти з 17 по 21 січня отримали і отримають вчорашні магістранти. Загалом, дипломованими магістрами стануть близько тисячі випускників.За два дні дипломи вже отримали випускники факультету філології та журналістики, факультету історії, політології та національної безпеки та географічного факультету, юридичного факультету, факультету іноземної філології, медичного інституту, факультету культури та мистецтв, факультету економіки та управління і факультету біології та лісового господарства."Фішкою" цьогорічних вручень дипломів магістрам є запрошення на урочистості успішних та відомих випускників університету Лесі Українки.Так, на врученнях дипломів побували голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, генеральний директор міжнародної компанії Modern-Expo Group, член Наглядової ради ВНУ імені Лесі Українки Петро Пилипюк, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, народний депутат України В’ячеслав Рубльов, керівник Волинського обласного центру ортопедії, травматології і артроскопії КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради Адріан Філь, народний артист України Василь Чепелюк, голова правління АТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя, очільники Луцького міськрайонного суду Волинської області, Волинського адміністративного суду Анатолій Пахолюк й Олександр Лазовський, автор експрес-методик і викладач іноземних мов, керівник центру іноземних мов «Мандарин» Юлія Яковлюк, журналістка видання Перший канал соціальних новин, лауреатка всеукраїнських професійних конкурсів Олена Лівіцька.«Ми з вами сформували нову філософію Університету, змінили його статут, створюємо нові умови для навчання. Ви отримали хорошу освіту, а далі все залежить лише від вас. Володимирові Мономаху належать дуже гарні слова: “Лінощі – усьому лихому мати: що людина вміє, то забуває, а чого не вміє, того ніколи не навчиться”. Справжнє навчання лише починається. І саме від активності й старанності залежатиме ваше майбутнє», – сказав Анатолій Васильович у вітальному слові до магістрів-випускників.