Населення України зменшилося на понад 380 тисяч





За 11 місяців минулого року кількість українців поменшала на 380,2 тисячі. На 100 померлих припадає лише 39 народжених. Про це свідчать дані Державної служби статистики, які оприлюднені у вівторок, 18 січня, - пише



Зазначається, що кількість померлих за цей період досягла 650 тис. осіб, хоча в січні - листопаді 2020 року цей показник був нижчим – 549,2 тис. осіб.



При цьому народилося 250,9 тис. дітей, що на 18 тис. менше, ніж за аналогічний період 2020 року.



У Держстаті зазначили, що кількість померлих істотно переважає кількість народжених: на 100 померлих припадає лише 39 народжених.



При цьому у січні - листопаді до України прибули 439,9 тис. осіб – на 40 тис. більше, ніж за 11 місяців 2020 року.



Водночас, покинули країну 421 тис. осіб – на 29 тис. більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За січень - листопад 2021 року кількість українців скоротилася на 380,2 тисячі людей. Станом на 1 грудня минулого року в країні проживало 41,208 млн осіб.За 11 місяців минулого року кількість українців поменшала на 380,2 тисячі. На 100 померлих припадає лише 39 народжених. Про це свідчать дані Державної служби статистики, які оприлюднені у вівторок, 18 січня, - пише Кореспондент. Зазначається, що кількість померлих за цей період досягла 650 тис. осіб, хоча в січні - листопаді 2020 року цей показник був нижчим – 549,2 тис. осіб.При цьому народилося 250,9 тис. дітей, що на 18 тис. менше, ніж за аналогічний період 2020 року.У Держстаті зазначили, що кількість померлих істотно переважає кількість народжених: на 100 померлих припадає лише 39 народжених.При цьому у січні - листопаді до України прибули 439,9 тис. осіб – на 40 тис. більше, ніж за 11 місяців 2020 року.Водночас, покинули країну 421 тис. осіб – на 29 тис. більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

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