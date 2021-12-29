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Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
В Україні станом на 19 січня зафіксували 12 815 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1422 дитини та 464 медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 780 903 особи; одужали – 3 567 336 осіб; летальних випадків – 98 712; провели ПЛР-тестувань – 17 270 793.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1268;

Вінницька область – 767;

Волинська область – 157;

Дніпропетровська область – 414;

Донецька область – 483;

Житомирська область – 258;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 201;

Івано-Франківська область – 1575;

Київська область – 491;

Кіровоградська область – 86;

Луганська область – 215;

Львівська область – 956;

Миколаївська область – 222;

Одеська область – 534;

Полтавська область – 470;

Рівненська область – 568;

Сумська область – 860;

Тернопільська область – 528;

Харківська область – 666;

Херсонська область – 305;

Хмельницька область – 625;

Черкаська область – 300;

Чернівецька область – 513;

Чернігівська область – 61.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
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