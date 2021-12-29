Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.



За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 780 903 особи; одужали – 3 567 336 осіб; летальних випадків – 98 712; провели ПЛР-тестувань – 17 270 793.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1268;



Вінницька область – 767;



Волинська область – 157;



Дніпропетровська область – 414;



Донецька область – 483;



Житомирська область – 258;



Закарпатська область – 292;



Запорізька область – 201;



Івано-Франківська область – 1575;



Київська область – 491;



Кіровоградська область – 86;



Луганська область – 215;



Львівська область – 956;



Миколаївська область – 222;



Одеська область – 534;



Полтавська область – 470;



Рівненська область – 568;



Сумська область – 860;



Тернопільська область – 528;



Харківська область – 666;



Херсонська область – 305;



Хмельницька область – 625;



Черкаська область – 300;



Чернівецька область – 513;



Чернігівська область – 61.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 19 січня зафіксували 12 815 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1422 дитини та 464 медпрацівники.Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 780 903 особи; одужали – 3 567 336 осіб; летальних випадків – 98 712; провели ПЛР-тестувань – 17 270 793.м. Київ – 1268;Вінницька область – 767;– 157;Дніпропетровська область – 414;Донецька область – 483;Житомирська область – 258;Закарпатська область – 292;Запорізька область – 201;Івано-Франківська область – 1575;Київська область – 491;Кіровоградська область – 86;Луганська область – 215;Львівська область – 956;Миколаївська область – 222;Одеська область – 534;Полтавська область – 470;Рівненська область – 568;Сумська область – 860;Тернопільська область – 528;Харківська область – 666;Херсонська область – 305;Хмельницька область – 625;Черкаська область – 300;Чернівецька область – 513;Чернігівська область – 61.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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