Курс валют у Луцьку на 19 січня





Євро продають за 32,30.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.



Щодо польського злотого, то його купують за 7,10.

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