Курс валют у Луцьку на 19 січня
Сьогодні, 09:17
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 19 січня, такий: купівля – 28,30, продаж – 28,08.
Євро продають за 32,30.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його купують за 7,10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро продають за 32,30.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його купують за 7,10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Сирниках – смертельна аварія
Сьогодні, 09:47
Курс валют у Луцьку на 19 січня
Сьогодні, 09:17
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:10
Медіа