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Курс валют у Луцьку на 19 січня

Курс валют у Луцьку на 19 січня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 19 січня, такий: купівля – 28,30, продаж – 28,08.

Євро продають за 32,30.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то його купують за 7,10.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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