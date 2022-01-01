На Волині в кювет злетів мікроавтобус: пасажира діставали рятувальники. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



До місця події виїхали рятувальники ДПРЧ-8 з Каменя-Каширського. Всередині автомобіля знаходилася людина, всі двері були зачинені.



Рятувальники розбили скло і відчинили двері, людина вийшла з транспортного засобу, її оглянули лікарі. За допомогою пожежної автоцистерни автомобіль відбуксирували на проїжджу частину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 січня о 20:27 до служби "101" надійшло повідомлення про ДТП поблизу озера Озюрко Камінь-Каширського району – в кювет з’їхав мікроавтобус.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.До місця події виїхали рятувальники ДПРЧ-8 з Каменя-Каширського. Всередині автомобіля знаходилася людина, всі двері були зачинені.Рятувальники розбили скло і відчинили двері, людина вийшла з транспортного засобу, її оглянули лікарі. За допомогою пожежної автоцистерни автомобіль відбуксирували на проїжджу частину.

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