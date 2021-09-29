У Сирниках – смертельна аварія





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Розповіли, що 58-річний житель обласного центру, керуючи автомобілем ГАЗ, допустив наїзд на пішохідку, 84-річну жительку Луцького району. Жінка загинула на місці.



За фактом автопригоди слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Перевірка триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 19 січня на автодорозі у селі Сирники Луцького району сталася смертельна аварія.Про цеповідомили очевидці.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Розповіли, що 58-річний житель обласного центру, керуючи автомобілем ГАЗ, допустив наїзд на пішохідку, 84-річну жительку Луцького району. Жінка загинула на місці.За фактом автопригоди слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.Перевірка триває.

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