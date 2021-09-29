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У Сирниках – смертельна аварія

У Сирниках – смертельна аварія
Вранці 19 січня на автодорозі у селі Сирники Луцького району сталася смертельна аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, що 58-річний житель обласного центру, керуючи автомобілем ГАЗ, допустив наїзд на пішохідку, 84-річну жительку Луцького району. Жінка загинула на місці.

За фактом автопригоди слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Перевірка триває.

У Сирниках – смертельна аварія


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Теги: Сирники, аварія, загибель
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