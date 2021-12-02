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У Луцьку 12 будинків, школа та садок – без опалення та гарячої води

У Луцьку 12 будинків, школа та садок – без опалення та гарячої води
На розі вулиці Чорновола та проспекту Соборності у Луцьку розпочалися роботи з ліквідації витоку на тепловій мережі діаметром 325мм. Без опалення та гарячої води 12 житлових будинків 55-го мікрорайону.

Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».

У зв’язку із початком робіт з ліквідації витоку на куті повороту теплової мережі на розі вулиці Чорновола та проспекту Соборності з 09:00 тимчасово припинено роботу двох Центральних теплових пунктів на вулиці Чорновола, 2а та вулиці Карпенка-Карого, 11б.

У зв’язку з цим послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води тимчасово відсутні в житлових будинках на вул. Чорновола, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, вул. Сухомлинського, 4, 4а, вул. Карпенка-Карого, 9, 11, вул. Липинського, 1, 2, а також школа № 27 та дитячий садочок № 40.

Завершення робіт та відновлення послуг – після 18:00.

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Теги: Луцьк, опалення, ремонт
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