У Луцьку 12 будинків, школа та садок – без опалення та гарячої води





Про це повідомляє ДКП



У зв’язку із початком робіт з ліквідації витоку на куті повороту теплової мережі на розі вулиці Чорновола та проспекту Соборності з 09:00 тимчасово припинено роботу двох Центральних теплових пунктів на вулиці Чорновола, 2а та вулиці Карпенка-Карого, 11б.



У зв’язку з цим послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води тимчасово відсутні в житлових будинках на вул. Чорновола, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, вул. Сухомлинського, 4, 4а, вул. Карпенка-Карого, 9, 11, вул. Липинського, 1, 2, а також школа № 27 та дитячий садочок № 40.



Завершення робіт та відновлення послуг – після 18:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На розі вулиці Чорновола та проспекту Соборності у Луцьку розпочалися роботи з ліквідації витоку на тепловій мережі діаметром 325мм. Без опалення та гарячої води 12 житлових будинків 55-го мікрорайону.Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло» У зв’язку із початком робіт з ліквідації витоку на куті повороту теплової мережі на розі вулиці Чорновола та проспекту Соборності з 09:00 тимчасово припинено роботу двох Центральних теплових пунктів на вулиці Чорновола, 2а та вулиці Карпенка-Карого, 11б.У зв’язку з цим послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води тимчасово відсутні в житлових будинках на вул. Чорновола, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, вул. Сухомлинського, 4, 4а, вул. Карпенка-Карого, 9, 11, вул. Липинського, 1, 2, а також школа № 27 та дитячий садочок № 40.Завершення робіт та відновлення послуг – після 18:00.

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