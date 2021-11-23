У селищі на Волині виявили сказ у ще однієї домашньої тварини

Наприкінці 2021 року в Маневичах Камінь-Каширського району ввели карантинні обмеження у зв’язку з виявленим випадком сказу в собаки, який вкусив свою власницю.Про це повідомляють на сайті Камінь-Каширської РДА.Днями Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів підтвердила ще один факт цього захворювання у домашньої тварини – кота.Тож 17 січня керівниця апарату райдержадміністраціїскликала позачергове засідання відповідної комісії, аби узгодити з компетентними службами подальший план дій.Зінформацію фахівців, члени комісії вирішили продовжити карантинні обмеження на теренах Маневицької громади, які можуть бути скасовані через два місяці з дня останнього випадку захворювання та загибелі тварин на сказ.Наразі проводять роз’яснювальну роботу серед населення, зокрема фокусують увагу на реалізації профілактичних заходів – щеплення домашніх тварин.