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У в'язниці на Волині двоє кримінальних авторитетів організували злочинну групу. ФОТО

У в'язниці на Волині двоє кримінальних авторитетів організували злочинну групу. ФОТО
На Волині правоохоронці встановили, що двоє засуджених, які вважають себе авторитетами у кримінальному світі, організували навколо себе злочинну групу з «однодумців». До її складу входили шестеро ув’язнених та троє осіб, які перебували «на волі.

Про це інформують у пресслужбі СБУ на Волині.

Злочинці налагодили канал постачання та розповсюдження психотропних речовин на територію колонії.

Правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків на території виправної установи та за місцем проживання причетних осіб.

У ході обшуків правоохоронці вилучили:
• наркотичні засоби;
• психотропні речовини;
• холодну зброю,
• засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307
Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах).

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники СБУ у Волинській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
У в'язниці на Волині двоє кримінальних авторитетів організували злочинну групу. ФОТО
У в'язниці на Волині двоє кримінальних авторитетів організували злочинну групу. ФОТО
У в'язниці на Волині двоє кримінальних авторитетів організували злочинну групу. ФОТО
У в'язниці на Волині двоє кримінальних авторитетів організували злочинну групу. ФОТО




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Теги: в'язниця, Волинь, СБУ, злочинна група, кримінальні авторитети
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