У в'язниці на Волині двоє кримінальних авторитетів організували злочинну групу. ФОТО

На Волині правоохоронці встановили, що двоє засуджених, які вважають себе авторитетами у кримінальному світі, організували навколо себе злочинну групу з «однодумців». До її складу входили шестеро ув’язнених та троє осіб, які перебували «на волі.Про це інформують у пресслужбі СБУ на Волині.Злочинці налагодили канал постачання та розповсюдження психотропних речовин на територію колонії.Правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків на території виправної установи та за місцем проживання причетних осіб.У ході обшуків правоохоронці вилучили:• наркотичні засоби;• психотропні речовини;• холодну зброю,• засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.У межах кримінального провадження зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах).Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники СБУ у Волинській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.