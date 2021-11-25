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У місті на Волині горіла автомийка

У місті на Волині горіла автомийка
Сьогодні, 19 січня, близько 11-ї години повалив дим з автомийки, яка розташована у Ковелі на вулиці Шевченка.

Про це «Ковель media» стало відомо власних джерел.

Автомийка розташована поруч із колишнім військовим шпиталем.

За викликом на місце події прибув підрозділ рятувальників 4-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля.

Подробиці – згодом.

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Теги: пожежа, автомийка, Ковель
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