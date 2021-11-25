У місті на Волині горіла автомийка
Сьогодні, 12:35
Сьогодні, 19 січня, близько 11-ї години повалив дим з автомийки, яка розташована у Ковелі на вулиці Шевченка.
Про це «Ковель media» стало відомо власних джерел.
Автомийка розташована поруч із колишнім військовим шпиталем.
За викликом на місце події прибув підрозділ рятувальників 4-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля.
Подробиці – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це «Ковель media» стало відомо власних джерел.
Автомийка розташована поруч із колишнім військовим шпиталем.
За викликом на місце події прибув підрозділ рятувальників 4-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля.
Подробиці – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Намагався душити: у луцькому супермаркеті затримали злодія, який накинувся на продавчинь. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
У Луцьку затримали наркоторговця з товаром. ФОТО
Сьогодні, 12:45
У місті на Волині горіла автомийка
Сьогодні, 12:35
У в'язниці на Волині двоє кримінальних авторитетів організували злочинну групу. ФОТО
Сьогодні, 12:11
Медіа