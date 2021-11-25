У місті на Волині горіла автомийка





Про це



Автомийка розташована поруч із колишнім військовим шпиталем.



За викликом на місце події прибув підрозділ рятувальників 4-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля.



Подробиці – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 19 січня, близько 11-ї години повалив дим з автомийки, яка розташована у Ковелі на вулиці Шевченка.Про це «Ковель media» стало відомо власних джерел.Автомийка розташована поруч із колишнім військовим шпиталем.За викликом на місце події прибув підрозділ рятувальників 4-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля.Подробиці – згодом.

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