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Показали майже столітні світлини з Водохреща у Луцьку. ФОТО

Показали майже столітні світлини з Водохреща у Луцьку. ФОТО
Показали, як лучани святкували Водохреще в 1930-тих роках.

Раритетні фото опублікувала у фейсбуці волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Свято Водохреща (Йордана) у м. Луцьку на Волині, раритетні фото 1930-тих років. Фото походять із фондів Волинського краєзнавчого музею. На них зображено вихід хресного ходу із собору Святої Трійці після богослужіння, прохід по центральній вулиці Ягеллонській (нині Лесі Українки) та освячення на річці Стир", - йдеться у дописі.
Показали майже столітні світлини з Водохреща у Луцьку. ФОТО
Показали майже столітні світлини з Водохреща у Луцьку. ФОТО

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Теги: Луцьк, Водохреща, раритетні світлини
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Коментарі 1
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спасибо за интересные фото по этнографии края
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