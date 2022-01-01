Показали майже столітні світлини з Водохреща у Луцьку. ФОТО





Раритетні фото опублікувала у Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Свято Водохреща (Йордана) у м. Луцьку на Волині, раритетні фото 1930-тих років. Фото походять із фондів Волинського краєзнавчого музею. На них зображено вихід хресного ходу із собору Святої Трійці після богослужіння, прохід по центральній вулиці Ягеллонській (нині Лесі Українки) та освячення на річці Стир", - йдеться у дописі.



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