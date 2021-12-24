На Водохреще у селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 15:09
19-го січня о 9:28 по вулиці Дубинській у селі Шахтарське Поромівської громади загорівся житловий будинок.
Про це пише БУГ.
До ліквідації залучався особовий склад 5 ДПРЧ Нововолинська та 18 ДПРЧ Іванич.
Пожежу ліквідували о 10:09. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної при експлуатації печі.
Як відомо, постраждалих немає.
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Про це пише БУГ.
До ліквідації залучався особовий склад 5 ДПРЧ Нововолинська та 18 ДПРЧ Іванич.
Пожежу ліквідували о 10:09. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної при експлуатації печі.
Як відомо, постраждалих немає.
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