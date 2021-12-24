На Водохреще у селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО





Про це пише



До ліквідації залучався особовий склад 5 ДПРЧ Нововолинська та 18 ДПРЧ Іванич.



Пожежу ліквідували о 10:09. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної при експлуатації печі.



Як відомо, постраждалих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-го січня о 9:28 по вулиці Дубинській у селі Шахтарське Поромівської громади загорівся житловий будинок.Про це пише БУГ. До ліквідації залучався особовий склад 5 ДПРЧ Нововолинська та 18 ДПРЧ Іванич.Пожежу ліквідували о 10:09. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної при експлуатації печі.Як відомо, постраждалих немає.

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