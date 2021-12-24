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На Водохреще у селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО

На Водохреще у селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО
19-го січня о 9:28 по вулиці Дубинській у селі Шахтарське Поромівської громади загорівся житловий будинок.

Про це пише БУГ.

До ліквідації залучався особовий склад 5 ДПРЧ Нововолинська та 18 ДПРЧ Іванич.

Пожежу ліквідували о 10:09. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної при експлуатації печі.

Як відомо, постраждалих немає.

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Теги: пожежа, житловий будинок, Шахтарське
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