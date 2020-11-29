У мешканця Волині конфіскують собак, які задушили вісьмох овець на фермі





Інцидент стався вночі 14 грудня 2021 року, задушених овець їхній власник знайшов зранку, пише



Разом із поліцією вони знайшли сліди собак, які вели до господарства сусіда. Суддя визнала чоловіка винним у порушенні правил тримання тварин, призначила йому штраф та постановила конфіскувати псів.



Як йдеться у постанові Іваничівського районного суду від 11 січня, інцидент стався в ніч на 14 грудня 2021 року. Собаки місцевого жителя зайшли на територію ферми та задушили там вісьмох овець. Власник господарства розповів у суді, що загибель тварин виявив зранку, коли приїхав на ферму. По слідах, які були біля овець, чоловік побачив, що на території ферми були дві собаки.



Викликавши поліцію, разом із правоохоронцями вони дослідили, що сліди ведуть до будинку власника псів. Також чоловік наголосив, що вже неодноразово давав зауваження власнику тварин через те, що собаки заходили на територію ферми.



Натомість обвинувачений у суд не з'явився, але у письмовій заяві зазначив, що свою вину не визнає. За його словами, того дня собаки принесли з лісу голову ягняти, але це сталось до моменту, коли на фермі загинули тварини. «Вважає, що його собаки не могли таке вчинити, оскільки голову ягня собака принесла перед тим, як овечки були задушені, а також раніше не помічав такої поведінки від своїх собак. Також наголошував суду, що його покази можуть підтвердити свідки, явку яких забезпечить в судове засідання, однак в судове засідання ні він, ні свідки не з'явилися», – зазначено в постанові.



Відтак суддя Марта Федечко визнала чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання собак, що заподіло шкоду майну) та призначила йому 1700 грн штрафу. Крім того, собак повинні конфіскувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іваничівський райсуд призначив 1700 грн штрафу власникові собак, які задушили вісьмох овець на сусідній фермі.Інцидент стався вночі 14 грудня 2021 року, задушених овець їхній власник знайшов зранку, пише Zaxid.net Разом із поліцією вони знайшли сліди собак, які вели до господарства сусіда. Суддя визнала чоловіка винним у порушенні правил тримання тварин, призначила йому штраф та постановила конфіскувати псів.Як йдеться у постанові Іваничівського районного суду від 11 січня, інцидент стався в ніч на 14 грудня 2021 року. Собаки місцевого жителя зайшли на територію ферми та задушили там вісьмох овець. Власник господарства розповів у суді, що загибель тварин виявив зранку, коли приїхав на ферму. По слідах, які були біля овець, чоловік побачив, що на території ферми були дві собаки.Викликавши поліцію, разом із правоохоронцями вони дослідили, що сліди ведуть до будинку власника псів. Також чоловік наголосив, що вже неодноразово давав зауваження власнику тварин через те, що собаки заходили на територію ферми.Натомість обвинувачений у суд не з'явився, але у письмовій заяві зазначив, що свою вину не визнає. За його словами, того дня собаки принесли з лісу голову ягняти, але це сталось до моменту, коли на фермі загинули тварини. «Вважає, що його собаки не могли таке вчинити, оскільки голову ягня собака принесла перед тим, як овечки були задушені, а також раніше не помічав такої поведінки від своїх собак. Також наголошував суду, що його покази можуть підтвердити свідки, явку яких забезпечить в судове засідання, однак в судове засідання ні він, ні свідки не з'явилися», – зазначено в постанові.Відтак суддявизнала чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання собак, що заподіло шкоду майну) та призначила йому 1700 грн штрафу. Крім того, собак повинні конфіскувати.

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