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Як допомогти собі під час панічної атаки: поради від МОЗ

Як допомогти собі під час панічної атаки: поради від МОЗ
Панічний розлад характеризується раптовими й повторюваними панічними атаками. Кожна з них може тривати від кількох хвилин до години, а іноді й довше.

Про це інформують в МОЗ.

Поодинокі панічні атаки не є панічним розладом: вони можуть виникати на ґрунті стресу чи перевтоми. Проте, якщо йдеться про панічний розлад, людина відчуває надмірну тривогу, стрес та переживає панічні атаки в будь-який час та за різних обставин і часто без видимої на те причини.

Ті, хто страждають від панічних розладів, можуть почати уникати певних ситуацій через страх, що вони спровокують нову панічну атаку. Таким чином є ризик опинитися у замкненому колі «страху перед страхом» — така тривожність може сприяти частішим атакам та спричиняти депресивні розлади.

Важливою особливістю панічного розладу є періодичні напади сильної тривоги (паніки), які не обмежуються будь-якою конкретною ситуацією або набором обставин, — і тому є непередбачуваними.

Достеменно невідомо, чому в деяких людей розвивається панічний розлад, проте є кілька чинників, які формують підвищений ризик:

-стресові або травматичні події в житті;
-випадки панічних розладів у членів родини;
-інші медичні або психіатричні фактори чи негаразди.

Симптомами панічного розладу можуть бути:

-прискорене серцебиття;
-біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад;
-надмірне потовиділення;
-тремтіння, озноб або припливи жару;
-задишка та відчуття задухи;
-нудота та/або біль у животі;
-запаморочення;
-почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);
-страх втратити контроль, «збожеволіти» чи померти;
-окремі специфічні симптоми.

Як допомогти собі під час панічної атаки?

Під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації, «заземлитися». Головний прийом — поставити ступні на підлогу (це допоможе відчути опору).

Однією з найпопулярніших технік є техніка «5–4–3–2–1». Назвіть:

-5 речей, які ви бачите (наприклад, ваші руки, стіл, небо).

-4 речі, які ви відчуваєте фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).

-3 речі, які ви чуєте (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).

-2 речі, які ви відчуваєте на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).

-1 річ, яку ви можете відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).

Панічний розлад може засмучувати і турбувати людину, негативно впливати на її соціальне й робоче життя. Крім того, вони можуть бути симптомом якихось інших психічних розладів, саме тому у разі виявлення найперших симптомів варто звернутися до лікаря. Коректний діагноз та особливості допомоги може встановити лише спеціаліст.

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Теги: панічна атака, допомога, панічний розлад, що робити, поради, МОЗ
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