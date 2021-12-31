Як допомогти собі під час панічної атаки: поради від МОЗ
Сьогодні, 16:49
Панічний розлад характеризується раптовими й повторюваними панічними атаками. Кожна з них може тривати від кількох хвилин до години, а іноді й довше.
Про це інформують в МОЗ.
Поодинокі панічні атаки не є панічним розладом: вони можуть виникати на ґрунті стресу чи перевтоми. Проте, якщо йдеться про панічний розлад, людина відчуває надмірну тривогу, стрес та переживає панічні атаки в будь-який час та за різних обставин і часто без видимої на те причини.
Ті, хто страждають від панічних розладів, можуть почати уникати певних ситуацій через страх, що вони спровокують нову панічну атаку. Таким чином є ризик опинитися у замкненому колі «страху перед страхом» — така тривожність може сприяти частішим атакам та спричиняти депресивні розлади.
Важливою особливістю панічного розладу є періодичні напади сильної тривоги (паніки), які не обмежуються будь-якою конкретною ситуацією або набором обставин, — і тому є непередбачуваними.
Достеменно невідомо, чому в деяких людей розвивається панічний розлад, проте є кілька чинників, які формують підвищений ризик:
-стресові або травматичні події в житті;
-випадки панічних розладів у членів родини;
-інші медичні або психіатричні фактори чи негаразди.
Симптомами панічного розладу можуть бути:
-прискорене серцебиття;
-біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад;
-надмірне потовиділення;
-тремтіння, озноб або припливи жару;
-задишка та відчуття задухи;
-нудота та/або біль у животі;
-запаморочення;
-почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);
-страх втратити контроль, «збожеволіти» чи померти;
-окремі специфічні симптоми.
Як допомогти собі під час панічної атаки?
Під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації, «заземлитися». Головний прийом — поставити ступні на підлогу (це допоможе відчути опору).
Однією з найпопулярніших технік є техніка «5–4–3–2–1». Назвіть:
-5 речей, які ви бачите (наприклад, ваші руки, стіл, небо).
-4 речі, які ви відчуваєте фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).
-3 речі, які ви чуєте (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).
-2 речі, які ви відчуваєте на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).
-1 річ, яку ви можете відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).
Панічний розлад може засмучувати і турбувати людину, негативно впливати на її соціальне й робоче життя. Крім того, вони можуть бути симптомом якихось інших психічних розладів, саме тому у разі виявлення найперших симптомів варто звернутися до лікаря. Коректний діагноз та особливості допомоги може встановити лише спеціаліст.
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Про це інформують в МОЗ.
Поодинокі панічні атаки не є панічним розладом: вони можуть виникати на ґрунті стресу чи перевтоми. Проте, якщо йдеться про панічний розлад, людина відчуває надмірну тривогу, стрес та переживає панічні атаки в будь-який час та за різних обставин і часто без видимої на те причини.
Ті, хто страждають від панічних розладів, можуть почати уникати певних ситуацій через страх, що вони спровокують нову панічну атаку. Таким чином є ризик опинитися у замкненому колі «страху перед страхом» — така тривожність може сприяти частішим атакам та спричиняти депресивні розлади.
Важливою особливістю панічного розладу є періодичні напади сильної тривоги (паніки), які не обмежуються будь-якою конкретною ситуацією або набором обставин, — і тому є непередбачуваними.
Достеменно невідомо, чому в деяких людей розвивається панічний розлад, проте є кілька чинників, які формують підвищений ризик:
-стресові або травматичні події в житті;
-випадки панічних розладів у членів родини;
-інші медичні або психіатричні фактори чи негаразди.
Симптомами панічного розладу можуть бути:
-прискорене серцебиття;
-біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад;
-надмірне потовиділення;
-тремтіння, озноб або припливи жару;
-задишка та відчуття задухи;
-нудота та/або біль у животі;
-запаморочення;
-почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);
-страх втратити контроль, «збожеволіти» чи померти;
-окремі специфічні симптоми.
Як допомогти собі під час панічної атаки?
Під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації, «заземлитися». Головний прийом — поставити ступні на підлогу (це допоможе відчути опору).
Однією з найпопулярніших технік є техніка «5–4–3–2–1». Назвіть:
-5 речей, які ви бачите (наприклад, ваші руки, стіл, небо).
-4 речі, які ви відчуваєте фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).
-3 речі, які ви чуєте (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).
-2 речі, які ви відчуваєте на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).
-1 річ, яку ви можете відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).
Панічний розлад може засмучувати і турбувати людину, негативно впливати на її соціальне й робоче життя. Крім того, вони можуть бути симптомом якихось інших психічних розладів, саме тому у разі виявлення найперших симптомів варто звернутися до лікаря. Коректний діагноз та особливості допомоги може встановити лише спеціаліст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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