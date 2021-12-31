Як допомогти собі під час панічної атаки: поради від МОЗ

Панічний розлад характеризується раптовими й повторюваними панічними атаками. Кожна з них може тривати від кількох хвилин до години, а іноді й довше.Про це інформують в МОЗ.Поодинокі панічні атаки не є панічним розладом: вони можуть виникати на ґрунті стресу чи перевтоми. Проте, якщо йдеться про панічний розлад, людина відчуває надмірну тривогу, стрес та переживає панічні атаки в будь-який час та за різних обставин і часто без видимої на те причини.Ті, хто страждають від панічних розладів, можуть почати уникати певних ситуацій через страх, що вони спровокують нову панічну атаку. Таким чином є ризик опинитися у замкненому колі «страху перед страхом» — така тривожність може сприяти частішим атакам та спричиняти депресивні розлади.Важливою особливістю панічного розладу є періодичні напади сильної тривоги (паніки), які не обмежуються будь-якою конкретною ситуацією або набором обставин, — і тому є непередбачуваними.Достеменно невідомо, чому в деяких людей розвивається панічний розлад, проте є кілька чинників, які формують підвищений ризик:-стресові або травматичні події в житті;-випадки панічних розладів у членів родини;-інші медичні або психіатричні фактори чи негаразди.-прискорене серцебиття;-біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад;-надмірне потовиділення;-тремтіння, озноб або припливи жару;-задишка та відчуття задухи;-нудота та/або біль у животі;-запаморочення;-почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);-страх втратити контроль, «збожеволіти» чи померти;-окремі специфічні симптоми.Під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації, «заземлитися». Головний прийом — поставити ступні на підлогу (це допоможе відчути опору).Однією з найпопулярніших технік є техніка «5–4–3–2–1». Назвіть:-5 речей, які ви бачите (наприклад, ваші руки, стіл, небо).-4 речі, які ви відчуваєте фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).-3 речі, які ви чуєте (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).-2 речі, які ви відчуваєте на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).-1 річ, яку ви можете відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).Панічний розлад може засмучувати і турбувати людину, негативно впливати на її соціальне й робоче життя. Крім того, вони можуть бути симптомом якихось інших психічних розладів, саме тому у разі виявлення найперших симптомів варто звернутися до лікаря. Коректний діагноз та особливості допомоги може встановити лише спеціаліст.