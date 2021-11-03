Намагався душити: у луцькому супермаркеті затримали злодія, який накинувся на продавчинь. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
У Луцьку затримали чоловіка, який хотів поцупити продукти з супермаркету.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Інцидент трапився у супермаркеті «Сім23» на вулиці Гордіюк. Чоловік, ймовірно, у стані сп’яніння спробував вкрасти супермаркету шоколадки, пиво і ковбасу. Продавчині, які це помітили, зачинили двері і не випускали горе-покупця з неоплаченим товаром.
Той одразу кинувся на них з кулаками, намагався душити. Продавчині встигли натиснути тривожну кнопку, за кілька хвилин приїхали працівники охоронної фірми, які відтягли агресивного чоловіка. На місце викликали також правоохоронців. Втім, і це дебошира не заспокоїло – він намагався кидатися ще й на поліцейських. Ті склали на порушника адмінматеріали і забрали у міськвідділок.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Інцидент трапився у супермаркеті «Сім23» на вулиці Гордіюк. Чоловік, ймовірно, у стані сп’яніння спробував вкрасти супермаркету шоколадки, пиво і ковбасу. Продавчині, які це помітили, зачинили двері і не випускали горе-покупця з неоплаченим товаром.
Той одразу кинувся на них з кулаками, намагався душити. Продавчині встигли натиснути тривожну кнопку, за кілька хвилин приїхали працівники охоронної фірми, які відтягли агресивного чоловіка. На місце викликали також правоохоронців. Втім, і це дебошира не заспокоїло – він намагався кидатися ще й на поліцейських. Ті склали на порушника адмінматеріали і забрали у міськвідділок.
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