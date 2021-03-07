Верховна Рада пропонує ввести 12-ти бальну систему штрафів для водіїв. ВІДЕО





Пропонують запровадити 12-бальну систему штрафів. За різні – порушення різна кількість балів. Якщо водії назбирають усі 12 – на них чекає позбавлення водійського посвідчення та перескладання всіх іспитів, пише



Так, якщо ви вирушите в дорогу з непристебнутим ременем безпеки чи з малими дітьми і без автокрісла – гарантовано отримаєте один бал. За перевищення швидкості на понад 20 км, неправильний проїзд перехрестя – два бали. Одразу три можна заробити за зупинку на смузі для громадського транспорту, перевищення швидкості на 50 кілометрів і завелику кількість пасажирів в салоні. Покарання у вигляді п’яти балів чекає за створення аварії та втечу з місця події.



Якщо протягом року з першого порушення водій збере, наприклад, 11 балів, – вони анулюються. Якщо ж 12 і більше – водійське посвідчення тимчасово заберуть й доведеться знову складати іспити в автошколі.



Чи діятиме додаткова система штрафів, ще не відомо, адже поки це лише законопроект. Утім, пропозиція не нова – у 2015-му році її у Верховній Раді не підтримали.



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