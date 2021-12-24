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Витратити «ковідну тисячу» на ліки можна буде з 24 січня

Витратити «ковідну тисячу» на ліки можна буде з 24 січня
Кабінет міністрів розширив дію програми "єПідтримка" - українці старше 60 років із 24 січня зможуть витратити "ковідну тисячу" на придбання ліків.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 19 січня, пише Економічна правда.

"Перелік дії програми також плануємо розширити на дітей віком 12-17 років, сьогодні це буде оформлено у відповідне протокольне доручення. МОЗ уже спростило доступ підлітків до вакцинації.

Ми продовжимо цю програму розширювати, щоб діти і підлітки також були залучені до неї належним чином", - сказав прем'єр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання.

Українці віком від 60 років зможуть купити ліки, дозволені до застосування та включені до Держреєстру лікарських засобів.

"З 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити 1000 грн на ліки. Сьогодні уряд ухвалив необхідні для цього рішення.

"Також плануємо розширити програму на дітей віком від 12 до 17 років. Для цього оформили відповідне протокольне доручення. Міністерство охорони здоров’я вже спростило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Відтепер не потрібна обов’язкова наявність усіх щеплень", - згодом написав Шмигаль у Telegram.

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Теги: Вакцинація, тисяча, ліки
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