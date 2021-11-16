Печерський суд призначив Порошенку особисте зобовʼязання

Петрові Порошенку особисте зобовʼязання у вигляді запобіжного заходу в так званій вугільній справі.



Про це повідомив кореспондент



Сторона обвинувачення клопотала про утримання під вартою строком у два місяці з альтернативою застави в 1 млрд гривень, захист просив не обирати будь-який запобіжний захід. Адвокати наполягали, що Порошенко не є підозрюваним, бо підозра не була підписана належним чином.



Судове засідання з обрання запобіжного почалося ще 17 січня і тривало близько 11 годин. Суддя Олексій Соколов провів у нарадчій кімнаті 5 годин, але так і не дійшов до рішення, тож оголошення перенесли на 19 січня.



Нагадаємо, що утримання під вартою Віктора Медведчука, але йому присудили цілодобовий домашній арешт.



Поки що в справі чотири фігуранти: Порошенку, Медведчуку та бізнесмену Сергію Кузярі інкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики Володимиру Демчишину – тільки сприяння терористам.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адвокати наполягають, що Порошенко не підозрюваний: суд оголосив перерву у справі політика



Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.



Демчишин перебуває за кордоном, але суд дав дозвіл на його затримання. Кузяра єдиний з усіх був під вартою, але і його минулого тижня відпустили під домашній арешт.



Про відкриття вугільної справи стало відомо у жовтні 2021. Тоді підозри оголосили Медведчуку й Кузярі, а правоохоронці оприлюднили аудіозаписи розмов Медведчука з представниками російської влади – віцепрем'єром уряду РФ Дмитром Козаком, послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим і помічником Путіна Владиславом Сурковим. Під час цих розмов, які стосувалися реалізації вугільних схем, нардеп стверджував, що має гарантії від вищих посадовців України – Петра Порошенка, тогочасної очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої і голови АП Бориса Ложкіна.



За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.



У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.



За твердженням слідства, Росія, щоб не допустити посилення енергонезалежності України, за посередництва Медведчука змовилася з українськими високопосадовцями, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Росія також заблокувала поставки вугілля щоб спонукати Україну купувати його у підприємств на тимчасово окупованих територіях. У підсумку Україна змушена була купувати вугілля у двох підпримєств у ОРДЛО, контрольованих окупантами – ДП "Луганськвугілля" і "Шахта імені Кисельова".



Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами.



6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 19 січня, коли оприлюднять ухвалу. Спочатку її обіцяли оприлюднити 14 січня.



На час оголошення підозри Порошенко уже був за кордоном, при цьому, на думку ДБР – це була незапланована поїздкапісля того, як слідчі намагались вручити йому повістку про виклик. Сам Порошенко заперечував закид про раптовий виїзд за кордон.



17 січня, після майже місячної відсутності в Україні,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Печерський районний суд призначив пʼятому президенту, нардепу і лідеру "Європейської солідарності"особисте зобовʼязання у вигляді запобіжного заходу в так званій вугільній справі.Про це повідомив кореспондент LB.ua із зали суду.Сторона обвинувачення клопотала про утримання під вартою строком у два місяці з альтернативою застави в 1 млрд гривень, захист просив не обирати будь-який запобіжний захід. Адвокати наполягали, що Порошенко не є підозрюваним, бо підозра не була підписана належним чином.Судове засідання з обрання запобіжного почалося ще 17 січня і тривало близько 11 годин. Суддяпровів у нарадчій кімнаті 5 годин, але так і не дійшов до рішення, тож оголошення перенесли на 19 січня.Нагадаємо, що утримання під вартою з можливістю застави в 1 млрд восени просили для ще одного підозрюваного в цій справі, народного депутата ОПЗЖ, але йому присудили цілодобовий домашній арешт.Поки що в справі чотири фігуранти: Порошенку, Медведчуку та бізнесменуінкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики– тільки сприяння терористам.Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.Демчишин перебуває за кордоном, але суд дав дозвіл на його затримання. Кузяра єдиний з усіх був під вартою, але і його минулого тижня відпустили під домашній арешт.Про відкриття вугільної справи стало відомо у жовтні 2021. Тоді підозри оголосили Медведчуку й, а правоохоронці оприлюднили аудіозаписи розмов Медведчука з представниками російської влади – віцепрем'єром уряду РФ, послом РФ в Україніі помічником Путіна. Під час цих розмов, які стосувалися реалізації вугільних схем, нардеп стверджував, що має гарантії від вищих посадовців України – Петра Порошенка, тогочасної очільниці НБУі голови АПЗа версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.За твердженням слідства, Росія, щоб не допустити посилення енергонезалежності України, за посередництва Медведчука змовилася з українськими високопосадовцями, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Росія також заблокувала поставки вугілля щоб спонукати Україну купувати його у підприємств на тимчасово окупованих територіях. У підсумку Україна змушена була купувати вугілля у двох підпримєств у ОРДЛО, контрольованих окупантами – ДП "Луганськвугілля" і "Шахта імені Кисельова".Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами.6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 19 січня, коли оприлюднять ухвалу. Спочатку її обіцяли оприлюднити 14 січня.На час оголошення підозри Порошенко уже був за кордоном, при цьому, на думку ДБР – це була незапланована поїздкапісля того, як слідчі намагались вручити йому повістку про виклик. Сам Порошенко заперечував закид про раптовий виїзд за кордон.17 січня, після майже місячної відсутності в Україні, політик повернувся рейсом із Варшави

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію