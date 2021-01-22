Як відомі волиняни пірнали у крижану воду. ФОТО

Сьогодні православні християни в Україні святкують Водохреще або Богоявлення. Тож традиційно цього дня люди пірнають у крижану купіль.І хоч цьогоріч світлин у мережі помітно менше, ніж зазвичай, дехто з відомих волинян все ж поділився світлинами у фейсбуці.Вже традиційно в ополонку пірнув Луцький міський голова«Христос охрестився! Вітаю усіх із святом Хрещення Господнього!», - коротко написав він на своїй сторінці у фейсбуці та додав фото.Депутат, голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькрадізанурився у крижану купіль у басейні готельно-ресторанного комплексу Makis.«Морозно, але дуже здорово!Стараюсь щороку занурюватись в воду на Водохреще. Традиція родом з дитинства.Православна церква говорить, що занурення взимку не пов’язане зі змиванням гріхів, як це пояснювалось раніше. Вважаю, що при доброму здоров’ї та фізичній підготовці нічого поганого в цьому немає, навпаки, організм стає міцнішим», - написав Тарас Шкітер і додав до допису фото разом з бізнесменом, ексдепутатом Волиньради, якому і належить готельно-ресторанний комплекс.Пірнав цьогоріч на Водохреще і директор Волинського обласного центру зайнятості«Нехай цілюща, освячена вода наповнює кожного здоров’ям, бадьорістю, додає сили духу та дарує довголіття! Із Водохрещем!» – написав Роман Романюк.Керівник та засновник турагенства «Патріот»пірнав у воду у вишитій сорочці.«Христос Хрещається! Сила – завжди у вірі. І це не лише релігії стосується», – написав він.Колишній ректор ЛНТУ, очільник Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту картоплярства НААН Українитеж цьогоріч приєднався до водохресних купань.У своєму дописі він побажав: «Нехай свята вода зміцнює здоров'я, очищає Вашу душу, знищує всяку нечисть біля Вас та оберігає Україну!».