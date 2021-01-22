Як відомі волиняни пірнали у крижану воду. ФОТО
Сьогодні, 18:08
Сьогодні православні християни в Україні святкують Водохреще або Богоявлення. Тож традиційно цього дня люди пірнають у крижану купіль.
І хоч цьогоріч світлин у мережі помітно менше, ніж зазвичай, дехто з відомих волинян все ж поділився світлинами у фейсбуці.
Вже традиційно в ополонку пірнув Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Христос охрестився! Вітаю усіх із святом Хрещення Господнього!», - коротко написав він на своїй сторінці у фейсбуці та додав фото.
Депутат, голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькраді Тарас Шкітер занурився у крижану купіль у басейні готельно-ресторанного комплексу Makis.
«Морозно, але дуже здорово!
Стараюсь щороку занурюватись в воду на Водохреще. Традиція родом з дитинства.
Православна церква говорить, що занурення взимку не пов’язане зі змиванням гріхів, як це пояснювалось раніше. Вважаю, що при доброму здоров’ї та фізичній підготовці нічого поганого в цьому немає, навпаки, організм стає міцнішим», - написав Тарас Шкітер і додав до допису фото разом з бізнесменом, ексдепутатом Волиньради Юрієм Гупалом, якому і належить готельно-ресторанний комплекс.
Пірнав цьогоріч на Водохреще і директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.
«Нехай цілюща, освячена вода наповнює кожного здоров’ям, бадьорістю, додає сили духу та дарує довголіття! Із Водохрещем!» – написав Роман Романюк.
Керівник та засновник турагенства «Патріот» Богдан Климчук пірнав у воду у вишитій сорочці.
«Христос Хрещається! Сила – завжди у вірі. І це не лише релігії стосується», – написав він.
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Колишній ректор ЛНТУ, очільник Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту картоплярства НААН України Петро Савчук теж цьогоріч приєднався до водохресних купань.
У своєму дописі він побажав: «Нехай свята вода зміцнює здоров'я, очищає Вашу душу, знищує всяку нечисть біля Вас та оберігає Україну!».
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І хоч цьогоріч світлин у мережі помітно менше, ніж зазвичай, дехто з відомих волинян все ж поділився світлинами у фейсбуці.
Вже традиційно в ополонку пірнув Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Христос охрестився! Вітаю усіх із святом Хрещення Господнього!», - коротко написав він на своїй сторінці у фейсбуці та додав фото.
Депутат, голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькраді Тарас Шкітер занурився у крижану купіль у басейні готельно-ресторанного комплексу Makis.
«Морозно, але дуже здорово!
Стараюсь щороку занурюватись в воду на Водохреще. Традиція родом з дитинства.
Православна церква говорить, що занурення взимку не пов’язане зі змиванням гріхів, як це пояснювалось раніше. Вважаю, що при доброму здоров’ї та фізичній підготовці нічого поганого в цьому немає, навпаки, організм стає міцнішим», - написав Тарас Шкітер і додав до допису фото разом з бізнесменом, ексдепутатом Волиньради Юрієм Гупалом, якому і належить готельно-ресторанний комплекс.
Пірнав цьогоріч на Водохреще і директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.
«Нехай цілюща, освячена вода наповнює кожного здоров’ям, бадьорістю, додає сили духу та дарує довголіття! Із Водохрещем!» – написав Роман Романюк.
Керівник та засновник турагенства «Патріот» Богдан Климчук пірнав у воду у вишитій сорочці.
«Христос Хрещається! Сила – завжди у вірі. І це не лише релігії стосується», – написав він.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Колишній ректор ЛНТУ, очільник Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту картоплярства НААН України Петро Савчук теж цьогоріч приєднався до водохресних купань.
У своєму дописі він побажав: «Нехай свята вода зміцнює здоров'я, очищає Вашу душу, знищує всяку нечисть біля Вас та оберігає Україну!».
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