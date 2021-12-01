Термін дії «зелених» COVID-сертифікатів скоротили





Рішення було ухвалено на засіданні Кабміну у середу, 19 січня, пише



Новий термін дії цифрового сертифіката змінюється на всіх трьох типів документа:



-внутрішнього

-іноземного

-міжнародного.



Так, з моменту отримання другої дози щеплення COVID-сертифікат діятиме 9 місяців.



Сертифікати після бустерної дози почнуть генерувати після появи технічної можливості. Очікується, що це буде наприкінці січня. Сертифікати після бустерної дози також діятимуть 270 днів, уточнив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів скоротив термін дії «зелених» сертифікатів вакцинації з 365 до 270 днів.Рішення було ухвалено на засіданні Кабміну у середу, 19 січня, пише Слово і Діло. Новий термін дії цифрового сертифіката змінюється на всіх трьох типів документа:-внутрішнього-іноземного-міжнародного.Так, з моменту отримання другої дози щеплення COVID-сертифікат діятиме 9 місяців.Сертифікати після бустерної дози почнуть генерувати після появи технічної можливості. Очікується, що це буде наприкінці січня. Сертифікати після бустерної дози також діятимуть 270 днів, уточнив міністр охорони здоров'яна засіданні уряду.

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