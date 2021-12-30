Майже 90 будинків, школи та дитсадки Луцька залишаться без тепла та гарячої води завтра, 20 січня

Завтра, 20 січня, у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на тепловій мережі на проспекті Молоді, 14 впродовж дня без послуг з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання залишиться 88 житлових будинків, 3 школи та 5 дитсадків.Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».У зв'язку з ліквідацією витоку на тепловій мережі на просп. Молоді, 14 завтра впродовж дня тимчасово буде припинено роботу 9 центральних теплових пунктів, в наслідок чого без послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води залишаться 88 житлових будинків, 3 школи та 5 дитсадків.Зокрема, це будинки на вул. Гордіюк, 37, 39, 41, 43, 45, 47, вул. Кравчука, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, просп. Соборності, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, просп. Відродження, 41, 41а, 41б, 43, 45, 45а, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55, просп. Молоді, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 23, гімназія №21, 10 та 19 школи, дитячі садки №№3, 9, 11, 31, 33.Виконання робіт розпочнеться о 09:00. Завершення робіт та відновлення послуг буде орієнтовно о 18:00.