Як захистити свою печінку: дієтологи надали надійні способи





Про це пише



Зменшіть вживання алкоголю



"Немає такого алкогольного напою, який легше засвоюється вашою печінкою, тому що основним інгредієнтом, що впливає на неї, є етанол, який присутній у всіх типах алкогольних напоїв", – каже зареєстрований лікарка-дієтологиня С'юзан Келлі.



Будь-який алкоголь впливає на вашу печінку, але надмірне вживання алкоголю перевантажує цей орган і починає пошкоджувати його клітини.



Спеціалісти Центру контролю та профілактики захворювань визначають, що пияцтвом вважається споживання чотирьох та більше келихів за один раз для жінок і п'яти для чоловіків.



Менше фруктози



Алкоголь дуже впливає на вашу печінку, але цукор теж.



"Я вважаю його однією з найотруйніших речовин у нашій харчовій системі", – каже дієтолог.



Найгіршим цукром для печінки є фруктоза – не та фруктоза, яку ви отримуєте, вживаючи цілісні фрукти, що містять корисну клітковину, а фруктоза, що додається в продукти та напої, а саме сиропи із високим її вмістом.



Дослідження показують, що, наприклад, кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози, який використовується для підсолоджування газованих напоїв, цукерок, хлібобулочних виробів, пластівців та інших продуктів, може збільшити ризик неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП).



Каву не виключайте



Деякі дослідження показують, що кава може захистити вашу печінку від пошкодження. Здається, здоров'я печінки не має нічого спільного з кофеїном. Натомість науковці вважають, що антиоксиданти та інші протизапальні сполуки в каві знижують ризик цирозу. Клінічні дані також показують, що регулярне вживання кави забезпечує захисний ефект проти неалкогольної жирової хвороби печінки.



Чай також



Якщо ви не п’єте кави, обирайте чай. Невелике дослідження в Міжнародному журналі молекулярної медицини показало, що люди, які страждають на неалкогольну жирову хворобу печінки, після щоденного споживання зеленого чаю з високим вмістом потужних антиоксидантів, званих катехінами, зменшували жирові відкладення в печінці та покращували результати аналізів печінкових ферментів.



Горіхи допомагають печінці функціонувати належним чином



Згідно з дослідженням BMJ Open, регулярне вживання горіхів пов'язане з нижчим ризиком неалкогольної жирової хвороби печінки. Деякі вчені припускають, що антиоксиданти, клітковина, білок і фітостероли в горіхах можуть грати роль захисту від ожиріння печінки.



"Клітковина з горіхів, бобів, цільного зерна, фруктів та овочів допомагає печінці функціонувати належним чином, зокрема завдяки її ролі в детоксикації", - каже лікарка-дієтологиня Лаура По Метес.



Вибирайте жирну рибу



Мета-аналіз 10 рандомізованих контрольованих досліджень, опублікованих у Gastroenterology in Research and Practice, показує, що поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) в омега-3, що містяться в жирній рибі, можуть стати новим способом лікування неалкогольної жирової хвороби печінки.



У дослідженні було відзначено дефіцит ПНЖК у людей із захворюванням печінки та виявилося, що додавання омега-3 жирних кислот до дієти не лише зменшило накопичення жиру в печінці у пацієнтів, але й допомогло людям із неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Все, що ви їсте або п'єте, навіть сигаретний дим, що ви вдихаєте, поглинає ваша печінка – переробляє та піддає детоксикації. Якщо цей орган не функціонує належним чином, токсини та інші шкідливі речовини шкодять клітинам та збільшують ризик таких захворювань, як діабет, серцеві недуги, неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) та рак.Про це пише ТСН. "Немає такого алкогольного напою, який легше засвоюється вашою печінкою, тому що основним інгредієнтом, що впливає на неї, є етанол, який присутній у всіх типах алкогольних напоїв", – каже зареєстрований лікарка-дієтологиняБудь-який алкоголь впливає на вашу печінку, але надмірне вживання алкоголю перевантажує цей орган і починає пошкоджувати його клітини.Спеціалісти Центру контролю та профілактики захворювань визначають, що пияцтвом вважається споживання чотирьох та більше келихів за один раз для жінок і п'яти для чоловіків.Алкоголь дуже впливає на вашу печінку, але цукор теж."Я вважаю його однією з найотруйніших речовин у нашій харчовій системі", – каже дієтолог.Найгіршим цукром для печінки є фруктоза – не та фруктоза, яку ви отримуєте, вживаючи цілісні фрукти, що містять корисну клітковину, а фруктоза, що додається в продукти та напої, а саме сиропи із високим її вмістом.Дослідження показують, що, наприклад, кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози, який використовується для підсолоджування газованих напоїв, цукерок, хлібобулочних виробів, пластівців та інших продуктів, може збільшити ризик неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП).Деякі дослідження показують, що кава може захистити вашу печінку від пошкодження. Здається, здоров'я печінки не має нічого спільного з кофеїном. Натомість науковці вважають, що антиоксиданти та інші протизапальні сполуки в каві знижують ризик цирозу. Клінічні дані також показують, що регулярне вживання кави забезпечує захисний ефект проти неалкогольної жирової хвороби печінки.Якщо ви не п’єте кави, обирайте чай. Невелике дослідження в Міжнародному журналі молекулярної медицини показало, що люди, які страждають на неалкогольну жирову хворобу печінки, після щоденного споживання зеленого чаю з високим вмістом потужних антиоксидантів, званих катехінами, зменшували жирові відкладення в печінці та покращували результати аналізів печінкових ферментів.Згідно з дослідженням BMJ Open, регулярне вживання горіхів пов'язане з нижчим ризиком неалкогольної жирової хвороби печінки. Деякі вчені припускають, що антиоксиданти, клітковина, білок і фітостероли в горіхах можуть грати роль захисту від ожиріння печінки."Клітковина з горіхів, бобів, цільного зерна, фруктів та овочів допомагає печінці функціонувати належним чином, зокрема завдяки її ролі в детоксикації", - каже лікарка-дієтологиня Лаура По Метес.Мета-аналіз 10 рандомізованих контрольованих досліджень, опублікованих у Gastroenterology in Research and Practice, показує, що поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) в омега-3, що містяться в жирній рибі, можуть стати новим способом лікування неалкогольної жирової хвороби печінки.У дослідженні було відзначено дефіцит ПНЖК у людей із захворюванням печінки та виявилося, що додавання омега-3 жирних кислот до дієти не лише зменшило накопичення жиру в печінці у пацієнтів, але й допомогло людям із неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ).

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