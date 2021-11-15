Хто з медиків отримає підвищену зарплату у 13,5 та 20 тисяч – роз'яснення МОЗ

Підвищення зарплати, яке було встановлене постановою Кабінету Міністрів, стосується медпрацівників усіх державних та комунальних закладів охорони здоров’я.Про це йдеться в роз’ясненні Міністерства охорони здоров’я.«Ця постанова поширюється абсолютно на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я. Медзаклади, які фінансуються за єдиною тарифною сіткою, зобов’язані дотримуватись цієї постанови. Нині вони отримали право робити доплати до встановленого рівня зарплати більші, ніж передбачені єдиною тарифною сіткою», – йдеться у роз’ясненні.В МОЗ наголосили, що базову заробітну плату не менше ніж 20 000 гривень встановлено для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я.Базова заробітна плата не менше ніж 13 500 гривень виплачуватиметься медичним сестрам, які здобули таку медичну освіту: фаховий молодший бакалавр; фахівець з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, (раніше – середня спеціальна освіта); перший (бакалаврський) рівень вищої медичної освіти; магістр з медсестринства.У міністерстві нагадали, що Кабінетом Міністрів було встановлено лише базовий рівень заробітної плати для лікарів та медичних сестер. Тобто медики, які працюють на повну ставку, не можуть отримувати заробітну плату меншу, ніж зазначено в постанові. При цьому, згаданий вище рівень заробітної плати не є фіксованим і може бути збільшений керівником медзакладу.«Завдяки змінам у системі охорони здоров’я, лікарні стали самостійними підприємствами та отримали право розпоряджатися коштами на власний розсуд. Тому достойне фінансове забезпечення медичного персоналу, безпосередньо на місцях, залежить від керівника закладу, який вирішує куди і як витрачаються гроші лікарні», – йдеться у повідомленні.