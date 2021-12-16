У 23-річної лучанки виявили пухлину головного мозку
Сьогодні, 17:10
У 23-річної лучанки Вікторії Усачової виявили пухлину головного мозку (невринома слухового нерву).
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
"Інколи життя, саме вносить корективи в наші плани. У мене знайшли пухлину в голові (невринома слухового нерву). Потрібна операція та велика сума коштів. Операція одна з найважчих, оскільки 1 випадок на 100 тисяч населення і пухлина великих розмірів", - написала дівчина у соцмережі.
Вона також розповіла, що виявити таку недугу їй довелося випадково. Дівчина 8 січня впала і отримала струс мозку, 10 січня її госпіталізували із головними болями, а наступного дня на СКТ (спіральній комп'ютерній томографії) діагностували пухлину.
Наразі її карта "ПриватБанку" заморожена на кілька днів через перевищення ліміту платежів, тож допомогу можна поки надсилати на карту "Монобанку":
Монобанк: 5375414134666899
Приват Банк: 5168757393441706 – Усачова Вікторія.
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Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
"Інколи життя, саме вносить корективи в наші плани. У мене знайшли пухлину в голові (невринома слухового нерву). Потрібна операція та велика сума коштів. Операція одна з найважчих, оскільки 1 випадок на 100 тисяч населення і пухлина великих розмірів", - написала дівчина у соцмережі.
Вона також розповіла, що виявити таку недугу їй довелося випадково. Дівчина 8 січня впала і отримала струс мозку, 10 січня її госпіталізували із головними болями, а наступного дня на СКТ (спіральній комп'ютерній томографії) діагностували пухлину.
Наразі її карта "ПриватБанку" заморожена на кілька днів через перевищення ліміту платежів, тож допомогу можна поки надсилати на карту "Монобанку":
Монобанк: 5375414134666899
Приват Банк: 5168757393441706 – Усачова Вікторія.
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