У 23-річної лучанки виявили пухлину головного мозку

У 23-річної лучанкивиявили пухлину головного мозку (невринома слухового нерву).Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram."Інколи життя, саме вносить корективи в наші плани. У мене знайшли пухлину в голові (невринома слухового нерву). Потрібна операція та велика сума коштів. Операція одна з найважчих, оскільки 1 випадок на 100 тисяч населення і пухлина великих розмірів", - написала дівчина у соцмережі.Вона також розповіла, що виявити таку недугу їй довелося випадково. Дівчина 8 січня впала і отримала струс мозку, 10 січня її госпіталізували із головними болями, а наступного дня на СКТ (спіральній комп'ютерній томографії) діагностували пухлину.Наразі її карта "ПриватБанку" заморожена на кілька днів через перевищення ліміту платежів, тож допомогу можна поки надсилати на карту "Монобанку":