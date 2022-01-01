вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині

Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині
Керування транспортними засобами в стані сп’яніння – одна з причин аварій з потерпілими і загиблими.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Так, минулоріч на дорогах області загалом трапилось 3 095 ДТП, в яких 98 осіб загинули. Разом з тим, кількість загиблих і травмованих знизилась на 15% у порівнянні з 2020 роком.

Це свідчить про те, що профілактика поліцейських дає результати, а також – окремі позитивні зміни в законодавстві.

За минулий рік наряди груп реагування патрульної поліції оформили 2 909 протоколів за ст. 130 КУпАП.

Однак чимало водіїв нехтують суспільними нормами.

Минулого року 67 автопригод трапились з вини нетверезих водіїв, у них гинули або травмувались люди, і за це кермувальники притягувались до кримінальної відповідальності. У 2021 році 13 особам було повідомлено про підозру за ст. 286-1 Кримінального Кодексу України, покарання за такий злочин – від 5 до 10 років позбавлення волі.

Щодо ряду минулорічних справ ще триває досудове слідство в цьому році, і винні також будуть притягнуті до відповідальності.

Як зазначають слідчі ГУНП, керування в стані сп’яніння є однією з головних причин аварій з травмованими і загиблими після перевищення швидкості і порушення правил маневрування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, причини, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині виявили краденої деревини на 300 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 18:01
У Ковелі п'яна дівчина на вантажному бусі влетіла у стовп. ФОТО
Сьогодні, 17:37
Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині
Сьогодні, 17:22
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Сьогодні, 17:14
У 23-річної лучанки виявили пухлину головного мозку
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
На Волині трапилась ДТП: зіткнулись два автомобілі. ФОТО На Волині трапилась ДТП: зіткнулись два автомобілі. ФОТО
17 січень, 12:53
На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали троє людей На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали троє людей
17 січень, 10:38
На Волині Chevrolet злетів у кювет: є постраждалі На Волині Chevrolet злетів у кювет: є постраждалі
11 січень, 11:02
На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися Skoda Octavia та автовоз. ФОТО На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися Skoda Octavia та автовоз. ФОТО
10 січень, 10:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькрада дозволила казино в центрі міста рік працювати цілодобово
18 січень, 16:54
 1
Як відомі волиняни пірнали у крижану воду. ФОТО
Сьогодні, 18:08
 0
У селі на Волині виявили краденої деревини на 300 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 18:01
 0
У Ковелі п'яна дівчина на вантажному бусі влетіла у стовп. ФОТО
Сьогодні, 17:37
 0
Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8