Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині
Сьогодні, 17:22
Керування транспортними засобами в стані сп’яніння – одна з причин аварій з потерпілими і загиблими.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Так, минулоріч на дорогах області загалом трапилось 3 095 ДТП, в яких 98 осіб загинули. Разом з тим, кількість загиблих і травмованих знизилась на 15% у порівнянні з 2020 роком.
Це свідчить про те, що профілактика поліцейських дає результати, а також – окремі позитивні зміни в законодавстві.
За минулий рік наряди груп реагування патрульної поліції оформили 2 909 протоколів за ст. 130 КУпАП.
Однак чимало водіїв нехтують суспільними нормами.
Минулого року 67 автопригод трапились з вини нетверезих водіїв, у них гинули або травмувались люди, і за це кермувальники притягувались до кримінальної відповідальності. У 2021 році 13 особам було повідомлено про підозру за ст. 286-1 Кримінального Кодексу України, покарання за такий злочин – від 5 до 10 років позбавлення волі.
Щодо ряду минулорічних справ ще триває досудове слідство в цьому році, і винні також будуть притягнуті до відповідальності.
Як зазначають слідчі ГУНП, керування в стані сп’яніння є однією з головних причин аварій з травмованими і загиблими після перевищення швидкості і порушення правил маневрування.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Так, минулоріч на дорогах області загалом трапилось 3 095 ДТП, в яких 98 осіб загинули. Разом з тим, кількість загиблих і травмованих знизилась на 15% у порівнянні з 2020 роком.
Це свідчить про те, що профілактика поліцейських дає результати, а також – окремі позитивні зміни в законодавстві.
За минулий рік наряди груп реагування патрульної поліції оформили 2 909 протоколів за ст. 130 КУпАП.
Однак чимало водіїв нехтують суспільними нормами.
Минулого року 67 автопригод трапились з вини нетверезих водіїв, у них гинули або травмувались люди, і за це кермувальники притягувались до кримінальної відповідальності. У 2021 році 13 особам було повідомлено про підозру за ст. 286-1 Кримінального Кодексу України, покарання за такий злочин – від 5 до 10 років позбавлення волі.
Щодо ряду минулорічних справ ще триває досудове слідство в цьому році, і винні також будуть притягнуті до відповідальності.
Як зазначають слідчі ГУНП, керування в стані сп’яніння є однією з головних причин аварій з травмованими і загиблими після перевищення швидкості і порушення правил маневрування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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