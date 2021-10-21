У Ковелі п'яна дівчина на вантажному бусі влетіла у стовп. ФОТО

Сьогодні, 19 січня, близько 3-ї години ночі патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Володимира Івасюка, що у Ковелі.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Екіпаж патрульних, який прибув на місце події, встановив, що 21-річна водійка, керуючи Volkswagen LT 35, не врахувала дорожню обстановку та здійснила наїзд на стовп вуличного освітлення.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Автомобіль отримав механічні пошкодження.Патрульні також виявили у кермувальниці ознаки алкогольного сп’яніння. Остання пройшла огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння. Результат — 1,11 проміле, що більше як у 5 разів перевищує допустиму норму.Тож на порушницю склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.