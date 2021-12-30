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У селі на Волині виявили краденої деревини на 300 тисяч. ФОТО

У селі на Волині виявили краденої деревини на 300 тисяч. ФОТО
На Камінь-Каширщині вилучили незаконну деревину вартістю 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Камінь-Каширська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про придбання, отримання і зберігання майна – деревини сосни вартістю близько 300 тис. грн., одержаної кримінально протиправним шляхом (ст. 198 КК України) невідомими особами у селі Серхів Камінь-Каширського району.

Під час огляду домоволодіння на території села правоохоронці виявили та вилучили 70 метрів кубічних ділової деревини без відповідних маркувань про її походження.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Слідчі також встановлюють походження деревини та причетних до її зберігання осіб.

Триває досудове розслідування.
У селі на Волині виявили краденої деревини на 300 тисяч. ФОТО
У селі на Волині виявили краденої деревини на 300 тисяч. ФОТО

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Теги: деревина, Камінь-Каширщина, прокурори
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