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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 січня
У четвер, 20 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг, сніг.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дрібний сніг, проте ближче до вечора він повинен стихнути.

Температура вночі від -3 до +1⁰, вдень від +1° до 0°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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