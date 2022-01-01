Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 січня
Сьогодні, 19:28
У четвер, 20 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг, сніг.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дрібний сніг, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Температура вночі від -3 до +1⁰, вдень від +1° до 0°.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дрібний сніг, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Температура вночі від -3 до +1⁰, вдень від +1° до 0°.
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