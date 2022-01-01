Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 січня





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах – ожеледиця.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.



У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дрібний сніг, проте ближче до вечора він повинен стихнути.



Температура вночі від -3 до +1⁰, вдень від +1° до 0°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 20 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг, сніг.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дрібний сніг, проте ближче до вечора він повинен стихнути.Температура вночі від -3 до +1⁰, вдень від +1° до 0°.

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