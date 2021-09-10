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У Києві обстріляли офіс Гордона. ВІДЕО

У Києві обстріляли офіс Гордона. ВІДЕО
У Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу редакції «ГОРДОН» Дмитра Гордона на Подолі.

Про це поліція Києва повідомляє у Фейсбуці.

Зазначається, що сьогодні, 19 січня, близько 17:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що пошкоджено вікно в офісі на вулиці Щекавицькій.
У Києві обстріляли офіс Гордона. ВІДЕО

Слідчо-оперативна група на місці події зафіксувала наявне пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. Пошкодження скла було не наскрізним. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців, переглядають відео з камер спостереження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу - умисне знищення або пошкодження майна. Слідчі дії тривають.

Це підтвердив і сам журналіст Дмитро Гордон в опублікованому в YouTube відеозверненні.


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Теги: Гордон, видання, обстріл
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