У Києві обстріляли офіс Гордона. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
У Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу редакції «ГОРДОН» Дмитра Гордона на Подолі.
Про це поліція Києва повідомляє у Фейсбуці.
Зазначається, що сьогодні, 19 січня, близько 17:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що пошкоджено вікно в офісі на вулиці Щекавицькій.
Слідчо-оперативна група на місці події зафіксувала наявне пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. Пошкодження скла було не наскрізним. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців, переглядають відео з камер спостереження.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу - умисне знищення або пошкодження майна. Слідчі дії тривають.
Це підтвердив і сам журналіст Дмитро Гордон в опублікованому в YouTube відеозверненні.
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Про це поліція Києва повідомляє у Фейсбуці.
Зазначається, що сьогодні, 19 січня, близько 17:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що пошкоджено вікно в офісі на вулиці Щекавицькій.
Слідчо-оперативна група на місці події зафіксувала наявне пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. Пошкодження скла було не наскрізним. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців, переглядають відео з камер спостереження.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу - умисне знищення або пошкодження майна. Слідчі дії тривають.
Це підтвердив і сам журналіст Дмитро Гордон в опублікованому в YouTube відеозверненні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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