У Києві обстріляли офіс Гордона. ВІДЕО

У Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу редакції «ГОРДОН»на Подолі.Про це поліція Києва повідомляє у Фейсбуці.Зазначається, що сьогодні, 19 січня, близько 17:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що пошкоджено вікно в офісі на вулиці Щекавицькій.Слідчо-оперативна група на місці події зафіксувала наявне пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. Пошкодження скла було не наскрізним. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців, переглядають відео з камер спостереження.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу - умисне знищення або пошкодження майна. Слідчі дії тривають.Це підтвердив і сам журналіст Дмитро Гордон в опублікованому в YouTube відеозверненні.