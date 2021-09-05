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Відомий волинський фестиваль може змінити «прописку»

Відомий волинський фестиваль може змінити «прописку»
У Володиирі керівництво району разом з головами територіальних громад обговорили деякі зміни у організацію відомого на Волині фестивалю традиційної культури «Український коровай-сузір’я».

Громади району стали співзасновниками найяскравішого дійства – фестивалю «Український коровай-сузір’я», повідомляють на сторінці РДА Володимира у Фейсбуці.

Тепер не лише райдержадміністрація та районна рада є співзасновниками і співорганізаторами наймасштабнішого культурно-мистецького дійства району, а й міські, селищні та сільські громади.

Відтак кожна із громад не просто матиме можливість долучитись до організації фестивалю, а й місце його проведення буде визначатись шляхом жеребкування серед громад, які подадуть відповідні заявки.

Тож на весільну гостину з духмяним короваєм та насиченою розважальною програмою мешканці усього району зможуть збиратись, скажімо, в прикордонному Устилузі чи шахтарському Нововолинську, на мальовничих пагорбах Поромова чи в урочищі «Замок» Литовезької громади.

"Незмінним залишиться одне – пошана до хліборобської праці та збереження вікових народних традицій і української культури", запевняють організатори.

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Теги: Український коровай-сузір’я
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