Відомий волинський фестиваль може змінити «прописку»





Громади району стали співзасновниками найяскравішого дійства – фестивалю «Український коровай-сузір’я», повідомляють на сторінці РДА Володимира у



Тепер не лише райдержадміністрація та районна рада є співзасновниками і співорганізаторами наймасштабнішого культурно-мистецького дійства району, а й міські, селищні та сільські громади.



Відтак кожна із громад не просто матиме можливість долучитись до організації фестивалю, а й місце його проведення буде визначатись шляхом жеребкування серед громад, які подадуть відповідні заявки.



Тож на весільну гостину з духмяним короваєм та насиченою розважальною програмою мешканці усього району зможуть збиратись, скажімо, в прикордонному Устилузі чи шахтарському Нововолинську, на мальовничих пагорбах Поромова чи в урочищі «Замок» Литовезької громади.



"Незмінним залишиться одне – пошана до хліборобської праці та збереження вікових народних традицій і української культури", запевняють організатори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володиирі керівництво району разом з головами територіальних громад обговорили деякі зміни у організацію відомого на Волині фестивалю традиційної культури «Український коровай-сузір’я».Громади району стали співзасновниками найяскравішого дійства – фестивалю «Український коровай-сузір’я», повідомляють на сторінці РДА Володимира у Фейсбуці Тепер не лише райдержадміністрація та районна рада є співзасновниками і співорганізаторами наймасштабнішого культурно-мистецького дійства району, а й міські, селищні та сільські громади.Відтак кожна із громад не просто матиме можливість долучитись до організації фестивалю, а й місце його проведення буде визначатись шляхом жеребкування серед громад, які подадуть відповідні заявки.Тож на весільну гостину з духмяним короваєм та насиченою розважальною програмою мешканці усього району зможуть збиратись, скажімо, в прикордонному Устилузі чи шахтарському Нововолинську, на мальовничих пагорбах Поромова чи в урочищі «Замок» Литовезької громади."Незмінним залишиться одне – пошана до хліборобської праці та збереження вікових народних традицій і української культури", запевняють організатори.

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