На Волині біля сервісного центру священник освячував автівки.ФОТО
Сьогодні, 03:11
19-го січня, на свято Водохреще, заведено не тільки освячувати воду в храмах, а й благословляти цією водою свої помешкання та інше майно.
У Нововолинську, біля сервісного центру МВС, священник окропив свяченою водою автівки. Про це повідомили БУГу читачі й надіслали фото.
Водії та працівники центру сприйняли це позитивно і дякували за святковий настрій.
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У Нововолинську, біля сервісного центру МВС, священник окропив свяченою водою автівки. Про це повідомили БУГу читачі й надіслали фото.
Водії та працівники центру сприйняли це позитивно і дякували за святковий настрій.
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