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На Волині біля сервісного центру священник освячував автівки.ФОТО

На Волині біля сервісного центру священник освячував автівки.ФОТО
19-го січня, на свято Водохреще, заведено не тільки освячувати воду в храмах, а й благословляти цією водою свої помешкання та інше майно.

У Нововолинську, біля сервісного центру МВС, священник окропив свяченою водою автівки. Про це повідомили БУГу читачі й надіслали фото.

Водії та працівники центру сприйняли це позитивно і дякували за святковий настрій.
На Волині біля сервісного центру священник освячував автівки.ФОТО
На Волині біля сервісного центру священник освячував автівки.ФОТО

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Теги: освячення автомобілів
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