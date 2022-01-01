На Волині біля сервісного центру священник освячував автівки.ФОТО





У Нововолинську, біля сервісного центру МВС, священник окропив свяченою водою автівки. Про це повідомили



Водії та працівники центру сприйняли це позитивно і дякували за святковий настрій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-го січня, на свято Водохреще, заведено не тільки освячувати воду в храмах, а й благословляти цією водою свої помешкання та інше майно.У Нововолинську, біля сервісного центру МВС, священник окропив свяченою водою автівки. Про це повідомили БУГу читачі й надіслали фото.Водії та працівники центру сприйняли це позитивно і дякували за святковий настрій.

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