У ще одному місті на Волині запровадять електронні квитки у транспорті
Сьогодні, 22:32
До кінця 2022 року на окремих маршрутах у Володимирі планують ввести розрахунок електронними квитками.
Про це під час брифінгу повідомив голова Володимир-Волинської міської громади Ігор Пальонка, - повідомляє Інформаціне агенство Волинські новини.
Він зазначив, що коли оголошували конкурс на маршрут №4, головною його умовою було встановлення валідаторів у транспортних засобах для проведення електронного карткового обліку пасажирів.
«Я попередньо спілкувався із заступником, який курує цю галузь. І ми будемо приймати низку рішень під час виконкомів та сесій, які потрібні для того, аби цю систему запровадити. Ми хочемо йти в ногу з часом і з областю, і з сусідніми громадами. Є декілька варіантів рішення, яке приймуть найближчим часом», - розповів посадовець.
Нещодавно ми повідомляли, що лучани тимчасово не зможуть поповнити City Сard через додаток. Це спричинене незапланованим проведенням технічно-ремонтних робіт на сервері платіжної системи Рortmone.
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Про це під час брифінгу повідомив голова Володимир-Волинської міської громади Ігор Пальонка, - повідомляє Інформаціне агенство Волинські новини.
Він зазначив, що коли оголошували конкурс на маршрут №4, головною його умовою було встановлення валідаторів у транспортних засобах для проведення електронного карткового обліку пасажирів.
«Я попередньо спілкувався із заступником, який курує цю галузь. І ми будемо приймати низку рішень під час виконкомів та сесій, які потрібні для того, аби цю систему запровадити. Ми хочемо йти в ногу з часом і з областю, і з сусідніми громадами. Є декілька варіантів рішення, яке приймуть найближчим часом», - розповів посадовець.
Нещодавно ми повідомляли, що лучани тимчасово не зможуть поповнити City Сard через додаток. Це спричинене незапланованим проведенням технічно-ремонтних робіт на сервері платіжної системи Рortmone.
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