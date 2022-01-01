У ще одному місті на Волині запровадять електронні квитки у транспорті





Про це під час брифінгу повідомив голова Володимир-Волинської міської громади Ігор Пальонка, - повідомляє Інформаціне агенство



Він зазначив, що коли оголошували конкурс на маршрут №4, головною його умовою було встановлення валідаторів у транспортних засобах для проведення електронного карткового обліку пасажирів.



«Я попередньо спілкувався із заступником, який курує цю галузь. І ми будемо приймати низку рішень під час виконкомів та сесій, які потрібні для того, аби цю систему запровадити. Ми хочемо йти в ногу з часом і з областю, і з сусідніми громадами. Є декілька варіантів рішення, яке приймуть найближчим часом», - розповів посадовець.



Нещодавно ми повідомляли, що лучани

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця 2022 року на окремих маршрутах у Володимирі планують ввести розрахунок електронними квитками.Про це під час брифінгу повідомив голова Володимир-Волинської міської громади, - повідомляє Інформаціне агенство Волинські новини Він зазначив, що коли оголошували конкурс на маршрут №4, головною його умовою було встановлення валідаторів у транспортних засобах для проведення електронного карткового обліку пасажирів.«Я попередньо спілкувався із заступником, який курує цю галузь. І ми будемо приймати низку рішень під час виконкомів та сесій, які потрібні для того, аби цю систему запровадити. Ми хочемо йти в ногу з часом і з областю, і з сусідніми громадами. Є декілька варіантів рішення, яке приймуть найближчим часом», - розповів посадовець.Нещодавно ми повідомляли, що лучани тимчасово не зможуть поповнити City Сard через додаток. Це спричинене незапланованим проведенням технічно-ремонтних робіт на сервері платіжної системи Рortmone.

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