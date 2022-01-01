Через поширення «Омікрона» в Україні можуть знову ввести «червону» зону: які регіони у зоні ризику





Про це "Віктор Ляшко.



За його словами, темпи захворюваності на коронавірус поступово зростають. За останній тиждень збільшилася кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 і розпочинає зростати кількість госпіталізацій.



Він зазначив, що в зоні ризику перебуває наразі Івано-Франківська область. За показниками вона відповідає "червоній" зоні карантину. Окрім неї, у зоні ризику - Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області. Ці регіони перебувають на "помаранчевому" рівні.



Раніше ми повідомляли, що у МОЗ заявили:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні суттєво зростає захворюваність на коронавірус. Штам "Омікрон" виявили вже у восьми регіонах України: у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській областях і Києві.Про це " Бабелю " повідомив міністр охорони здоров’яЗа його словами, темпи захворюваності на коронавірус поступово зростають. За останній тиждень збільшилася кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 і розпочинає зростати кількість госпіталізацій.Він зазначив, що в зоні ризику перебуває наразі Івано-Франківська область. За показниками вона відповідає "червоній" зоні карантину. Окрім неї, у зоні ризику - Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області. Ці регіони перебувають на "помаранчевому" рівні.Раніше ми повідомляли, що у МОЗ заявили: на Україну чекає спалах «Омікрону».

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