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Через поширення «Омікрона» в Україні можуть знову ввести «червону» зону: які регіони у зоні ризику

Через поширення «Омікрона» в Україні можуть знову ввести «червону» зону: які регіони у зоні ризику
В Україні суттєво зростає захворюваність на коронавірус. Штам "Омікрон" виявили вже у восьми регіонах України: у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській областях і Києві.

Про це "Бабелю" повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, темпи захворюваності на коронавірус поступово зростають. За останній тиждень збільшилася кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 і розпочинає зростати кількість госпіталізацій.

Він зазначив, що в зоні ризику перебуває наразі Івано-Франківська область. За показниками вона відповідає "червоній" зоні карантину. Окрім неї, у зоні ризику - Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області. Ці регіони перебувають на "помаранчевому" рівні.

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ заявили: на Україну чекає спалах «Омікрону».

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Теги: Омікрон, червона зона
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