На Волині ліквідовують філії облавтодору: працівники бояться, що не отримають зарплату

До депутатів обласної ради звернулись профспілкові лідери Ковельської та Маневицької філій ДП «Волинський облавтодор» з проханням втрутитись у ситуацію, яка виникла у зв’язку із ліквідацією підприємства.Людей бентежить, чи не ліквідують разом із підприємством і заборговану їм зарплатню, а також відрахування єдиного соціального внеску, а головне, яким чином будуть здійснені розрахунки із ними по заборгованості із заробітної плати та сплати ЄСВ. Вони розповідають, що не отримують заробленого упродовж останніх кількох місяців. Про цю ситуацію повідомляє пресслужба облради.Цю проблему обговорили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, ПЕК, архітектури, будівництва та ЖКГ.Голова профспілкової організації філії «Ковельська ДЕД»розповів, що зароблене працівникам боргують близько пів року. «Наші люди мають намір звернутися з цього приводу у прокуратуру, національну поліцію, НАБУ, СБУ, щоб допомогли нам отримати чесно зароблені гроші», - зазначив він.Присутній на засіданні комісії директор дочірнього підприємства «Волинський облавтодор»підтвердив, що у листопаді минулого року засновник - ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» оголосив про початок ліквідації підприємства.«У нас наразі склалась цікава ситуація: підприємство ще працює, хоча є наказ його ліквідувати. Ми підготувались до зими на 60%, закуплено великі об’єми солі та піску. Я вважаю дивним рішення засновника закривати таке стратегічне підприємство у зимовий період, адже за складних погодних умов на дорогах області може виникнути колапс. Як варіант ми розглядаємо можливість стати філією Львівського облавтодору із яким співпрацюємо упродовж кількох останніх років. Однак, ліквідаційна комісія працює, вона й визначатиме подальший розвиток подій», - констатував керівник Волиньоблавтодору.Голова профільної комісіїзауважив, що він попередньо спілкувався із очільником ліквідаційної комісіїтелефоном. Той запевнив, що підприємство, яке ліквідовується, має достатньо майна, аби за умови його продажу розрахуватися з боргами по зарплатні.Втім, заступник керуючого справами - начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності обласної радирекомендує працівникам підприємства усе ж підстрахуватися і звернутися до суду, аби бути включеними в реєстр вимог кредиторів.«Строк заявлення вимог кредиторів спливає 11 лютого 2022 року. Тобто, усі хто буде включений, матиме шанс отримати зароблене», - зауважила вона.У результаті обговорення члени профільної комісії вирішили ініціювати звернення депутатів обласної ради до державного агентства автомобільних доріг України щодо ситуації яка склалась навколо ДП "Волинський облавтодор".«Ми розуміємо, що в області ліквідовується великий платник податків, стратегічне підприємство, яке часто-густо виконувало ту роботу, за яку ніхто не брався. Ми маємо звернутися до Укравтодору головно з приводу того, аби були враховані усі нюанси в частині закриття усіх заборгованостей – у першу чергу щодо виплати заробітних плат та сплати податків», - резюмував