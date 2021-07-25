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В Україні створили Держслужбу у справах дітей: чим вона займатиметься

В Україні створили Держслужбу у справах дітей: чим вона займатиметься
Кабінет міністрів утворив Державну службу у справах дітей, яка забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей. Про це йшлося 19 січня під час засідання Кабміну, - пише glavcom.

Постанова Кабміну набирає чинності одночасно із законом, що визначає спеціальний статус, особливі завдання та повноваження Державної служби у справах дітей.

Також Міністерству соціальної політики доручили у двомісячний строк підготувати та подати до Кабміну проєкт положення про Державну службу у справах дітей, а Фонду державного майна – вирішити питання розміщення Держслужби.

Частину повноважень новому відомству передадуть від Міністерства соцполітики та Національної соціальної служби. Як зазначається в пояснювальній записці, зараз в Україні немає єдиного центрального органу, який би опікувався питаннями захисту прав дітей. А тому його вирішили створити.

Новий орган займатиметься системою моніторингу неблагополучних сімей, наданням реальної допомоги сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, оперативним ухваленням рішенням в інтересах дитини, підтримкою сімейних форм виховання, розвитком соціальних послуг для дітей.

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Теги: Держслужба у справах дітей, усиновлення
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