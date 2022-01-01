Лучан запрошують на благодійний казковий мюзикл від дитячої студії
Сьогодні, 08:20
У Палаці культури міста Луцька відбудеться прем'єра казквого мюзиклу «Миша Шуша Шоу».
Про це повідомила керівниця дитячої театральної студії Наталія Журавльова у фейсбуці.
Захід розпочнеться в неділю 23 січня о 13:00.
Під час вистави проводитиметься благодійний збір коштів для дітей з орфанними захворюваннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила керівниця дитячої театральної студії Наталія Журавльова у фейсбуці.
Захід розпочнеться в неділю 23 січня о 13:00.
Під час вистави проводитиметься благодійний збір коштів для дітей з орфанними захворюваннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 20 січня
Сьогодні, 09:08
Лучан запрошують на благодійний казковий мюзикл від дитячої студії
Сьогодні, 08:20
Медіа