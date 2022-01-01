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Лучан запрошують на благодійний казковий мюзикл від дитячої студії

Лучан запрошують на благодійний казковий мюзикл від дитячої студії
У Палаці культури міста Луцька відбудеться прем'єра казквого мюзиклу «Миша Шуша Шоу».

Про це повідомила керівниця дитячої театральної студії Наталія Журавльова у фейсбуці.

Захід розпочнеться в неділю 23 січня о 13:00.

Під час вистави проводитиметься благодійний збір коштів для дітей з орфанними захворюваннями.

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Теги: «Миша Шуша Шоу», студія Журавльова
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