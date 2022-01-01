Лучан запрошують на благодійний казковий мюзикл від дитячої студії





Про це повідомила керівниця дитячої театральної студії Наталія Журавльова у



Захід розпочнеться в неділю 23 січня о 13:00.



Під час вистави проводитиметься благодійний збір коштів для дітей з орфанними захворюваннями.



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