На Волині за минулий рік стягнули понад сто мільйонів гривень аліментів





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Відтак гарантований розмір аліментів для дітей віком до 6 років з 1 січня становить 1 050 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років – 1 309 гривень.



Щомісячні виплати на утримання дитини сплачують виключно за рішенням суду ті, хто з тих чи інших причин проживає окремо від свого нащадка.



Утім, багато батьків, яким присудили аліменти, ухиляються від їх сплати. Волиняни – не виключення.



У законодавстві України передбачені різні ситуації, які можуть виникнути у платника аліментів. До прикладу, якщо визначена особа з якихось причин не може сплачувати кошти, за неї це певний період може робити держава – однак, у формі соціальної допомоги на утримання дітей іншому з батьків.



Вікторія Майборода, директорка департаменту соціальної політики Луцької міськради, зауважила:



«Дійсно, наш департамент і нараховує, і виплачує допомогу тимчасову по аліментах таким сім’ям, які є розлученими. Якщо один з батьків або не має можливості утримувати дитину або дітей, або ухиляється від сплати аліментів, в такому випадку держава надає допомогу таким сім’ям, і вона виплачується в розмірі 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Протягом 2021 року звернулось 100 таких сімей і на 550 тисяч отримали допомоги».



Така допомога від держави призначається на 6 місяців. І для того, аби її отримати, заявник повинен звернутись до департаменту соціальної політики з пакетом необхідних документів. Також важливим є сповіщення служби про зміни в родині: доходи, місце проживання, роботи тощо. Утім досить часто волиняни цими правилами нехтують.



«Все що в сім’ї змінюється, обов’язково в письмовому вигляді треба в 10-денний термін повідомити нам для того, щоб ми вжили необхідні заходи: або припинили, або переглянули суму даної допомоги. Якщо вчасно не повідомити про ті зміни, в такому випадку за весь період, коли сім’я отримувала цю допомогу, їй прийдеться повернути її до бюджету», – додала Вікторія Майборода.



А тепер про тих, хто ухиляється від сплати аліментів. У судовій практиці вдосталь випадків, коли люди відмовлялися платити визначену суму аліментів, розповідають в управлінні забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області. До прикладу, лише у 2021 році у Волинській області зареєстровано 11 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення аліментів, з яких майже 4 тисячі – по заборгованості. У таких випадках законом України передбачена окрема процедура стягнення аліментів.



Оксана Ляда, заступниця начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області, розповіла:



«Якщо заборгованість перевищує суму платежів, наш закон дозволяє застосовувати засоби примусу до боржників. Це звернення стягнення на майно, на кошти боржників, списання коштів, накладаються арешти, виставляються платіжні вимоги, це розшук майна боржників і перевірка майнового стану за місцем їх проживання».



Також неплатників вносять у Єдиний реєстр боржників зі сплати аліментів. А це несе для них низку негативних наслідків: людина не може здійснити відчуження свого майна чи отримати спадщину, а також може мати обмеження з проходженням державної служби.



«Якщо борг перевищує 4 місяці, то до боржників застосовують обмежувальні постанови: обмеження права виїзду за кордон, обмеження керування ТЗ, у праві користування зброєю та полюванні. Такі обмеження знімаються або у разі оскарження в суді, або лише при повній сплаті заборгованості. Додатково до усіх цих виплат, які він має, це і борг, і поточні платежі, і штраф, то ще і на користь держави».



Якщо ж на неплатника аліментів не діють жодні з законних аргументів, йому «світить», в першу, чергу, адміністративне покарання.



Юрист Віталій Хаймик пояснив:



«Якщо говорити про адмінвідповідальність, то кодексом про адміністративну відповідальність передбачено, що, якщо людина ухиляється від сплати аліментів протягом 6 місяців, тобто, не сплачує платежів, то до неї можна застосувати адміністративну відповідальність, зокрема, можна притягнути людину до виконання суспільно-корисних робіт».



Зокрема, у 2021 році на Волині 91 особа через ухилення від сплати аліментів отримала адміністративну відповідальність у вигляді суспільно-корисних робіт. Їхнім коштом виконавчій службі вдалось стягнути 370 тисяч гривень. Однак за злісну несплату аліментів законодавством передбачена і кримінальна відповідальність.



«Передбачено, що, якщо такий правопорушник ухиляється злісно, це зазначено чітко, то можна застосувати кримінальну відповідальність: зокрема, також можуть бути суспільно-корисні роботи, арешт, а також обмеження волі. Арешт може бути строком від 3 до 6 місяців, а обмеження волі – до 2 років. Прикладом такого злісного ухилення може бути або коли людина приховує свої доходи, або змінила місце проживання чи місце роботи і не повідомила про це державного виконавця», – розповів Віталій Хаймик.



Відтак, лише у 2021 році на Волині виконавча служба стягнула аліментів на 109 мільйонів гривень. З них 16,6 мільйона – із застосуванням примусових заходів.



Заступниця начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області Оксана Ляда проінформувала:



«У повному обсязі за минулий рік заборгованість погашена по 34 виконавчих провадженнях. І найбільші суми, які стягнуті протягом минулого року, це 206 тисяч Рожищенським відділом ДВС, 200 тисячі та 183 тисяч луцьким ДВС, 156 тисяч ківерцівським відділом ДВС у Луцькому районі».



Попри це, наголошують державні виконавці, заборгованість зі сплати аліментів зростає щорічно. Причини, чому люди ухиляються від сплати аліментів, бувають різні.



«Є якісь спірні відносини між батьками, наприклад, дуже багато боржників ведуть аморальний спосіб життя, де просто немає з чого взяти, є у нас близько 11 чоловіків, які в розшуку взагалі, – їх просто немає. Складно працювати з боржниками, тому що в нас реалії такі. що більша частина людей за кордоном, і їх знайти не так легко», – розповіла Оксана Ляда.



Варто зазначити, що гарантований розмір аліментів у 2022-му зросте ще двічі, і на кінець року становитиме 1 136 гривень для дітей до 6 років і 1 426 гривень для дітей до 18 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з початку року зріс мінімальний розмір аліментів на утримання дітей. Він залежить від рівня прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Відтак гарантований розмір аліментів для дітей віком до 6 років з 1 січня становить 1 050 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років – 1 309 гривень.Щомісячні виплати на утримання дитини сплачують виключно за рішенням суду ті, хто з тих чи інших причин проживає окремо від свого нащадка.Утім, багато батьків, яким присудили аліменти, ухиляються від їх сплати. Волиняни – не виключення.У законодавстві України передбачені різні ситуації, які можуть виникнути у платника аліментів. До прикладу, якщо визначена особа з якихось причин не може сплачувати кошти, за неї це певний період може робити держава – однак, у формі соціальної допомоги на утримання дітей іншому з батьків., директорка департаменту соціальної політики Луцької міськради, зауважила:«Дійсно, наш департамент і нараховує, і виплачує допомогу тимчасову по аліментах таким сім’ям, які є розлученими. Якщо один з батьків або не має можливості утримувати дитину або дітей, або ухиляється від сплати аліментів, в такому випадку держава надає допомогу таким сім’ям, і вона виплачується в розмірі 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Протягом 2021 року звернулось 100 таких сімей і на 550 тисяч отримали допомоги».Така допомога від держави призначається на 6 місяців. І для того, аби її отримати, заявник повинен звернутись до департаменту соціальної політики з пакетом необхідних документів. Також важливим є сповіщення служби про зміни в родині: доходи, місце проживання, роботи тощо. Утім досить часто волиняни цими правилами нехтують.«Все що в сім’ї змінюється, обов’язково в письмовому вигляді треба в 10-денний термін повідомити нам для того, щоб ми вжили необхідні заходи: або припинили, або переглянули суму даної допомоги. Якщо вчасно не повідомити про ті зміни, в такому випадку за весь період, коли сім’я отримувала цю допомогу, їй прийдеться повернути її до бюджету», – додала Вікторія Майборода.А тепер про тих, хто ухиляється від сплати аліментів. У судовій практиці вдосталь випадків, коли люди відмовлялися платити визначену суму аліментів, розповідають в управлінні забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області. До прикладу, лише у 2021 році у Волинській області зареєстровано 11 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення аліментів, з яких майже 4 тисячі – по заборгованості. У таких випадках законом України передбачена окрема процедура стягнення аліментів., заступниця начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області, розповіла:«Якщо заборгованість перевищує суму платежів, наш закон дозволяє застосовувати засоби примусу до боржників. Це звернення стягнення на майно, на кошти боржників, списання коштів, накладаються арешти, виставляються платіжні вимоги, це розшук майна боржників і перевірка майнового стану за місцем їх проживання».Також неплатників вносять у Єдиний реєстр боржників зі сплати аліментів. А це несе для них низку негативних наслідків: людина не може здійснити відчуження свого майна чи отримати спадщину, а також може мати обмеження з проходженням державної служби.«Якщо борг перевищує 4 місяці, то до боржників застосовують обмежувальні постанови: обмеження права виїзду за кордон, обмеження керування ТЗ, у праві користування зброєю та полюванні. Такі обмеження знімаються або у разі оскарження в суді, або лише при повній сплаті заборгованості. Додатково до усіх цих виплат, які він має, це і борг, і поточні платежі, і штраф, то ще і на користь держави».Якщо ж на неплатника аліментів не діють жодні з законних аргументів, йому «світить», в першу, чергу, адміністративне покарання.Юристпояснив:«Якщо говорити про адмінвідповідальність, то кодексом про адміністративну відповідальність передбачено, що, якщо людина ухиляється від сплати аліментів протягом 6 місяців, тобто, не сплачує платежів, то до неї можна застосувати адміністративну відповідальність, зокрема, можна притягнути людину до виконання суспільно-корисних робіт».Зокрема, у 2021 році на Волині 91 особа через ухилення від сплати аліментів отримала адміністративну відповідальність у вигляді суспільно-корисних робіт. Їхнім коштом виконавчій службі вдалось стягнути 370 тисяч гривень. Однак за злісну несплату аліментів законодавством передбачена і кримінальна відповідальність.«Передбачено, що, якщо такий правопорушник ухиляється злісно, це зазначено чітко, то можна застосувати кримінальну відповідальність: зокрема, також можуть бути суспільно-корисні роботи, арешт, а також обмеження волі. Арешт може бути строком від 3 до 6 місяців, а обмеження волі – до 2 років. Прикладом такого злісного ухилення може бути або коли людина приховує свої доходи, або змінила місце проживання чи місце роботи і не повідомила про це державного виконавця», – розповів Віталій Хаймик.Відтак, лише у 2021 році на Волині виконавча служба стягнула аліментів на 109 мільйонів гривень. З них 16,6 мільйона – із застосуванням примусових заходів.Заступниця начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області Оксана Ляда проінформувала:«У повному обсязі за минулий рік заборгованість погашена по 34 виконавчих провадженнях. І найбільші суми, які стягнуті протягом минулого року, це 206 тисяч Рожищенським відділом ДВС, 200 тисячі та 183 тисяч луцьким ДВС, 156 тисяч ківерцівським відділом ДВС у Луцькому районі».Попри це, наголошують державні виконавці, заборгованість зі сплати аліментів зростає щорічно. Причини, чому люди ухиляються від сплати аліментів, бувають різні.«Є якісь спірні відносини між батьками, наприклад, дуже багато боржників ведуть аморальний спосіб життя, де просто немає з чого взяти, є у нас близько 11 чоловіків, які в розшуку взагалі, – їх просто немає. Складно працювати з боржниками, тому що в нас реалії такі. що більша частина людей за кордоном, і їх знайти не так легко», – розповіла Оксана Ляда.Варто зазначити, що гарантований розмір аліментів у 2022-му зросте ще двічі, і на кінець року становитиме 1 136 гривень для дітей до 6 років і 1 426 гривень для дітей до 18 років.

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