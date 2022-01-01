В Україні за добу різко зросла захворюваність на коронавірус. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 09:02
За добу 19 січня в Україні:
◾️ зафіксували 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2044, серед медпрацівників – 492);
◾️ 74 759 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу – 32 338 людей, додаткову дозу отримали 518 людей, бустерну дозу – 14 927 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 20 січня.
Захворюваність на коронавірус в Україні зростає, днем раніше виявили майже 13 тисяч нових випадків зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 151 особа;
◾️ летальних випадків – 131;
◾️ одужало – 4 446 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 799 382 особи;
◾️ одужали – 3 571 782 особи;
◾️ летальних випадків – 98 843;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 332 435.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1409;
Вінницька область – 965;
Волинська область – 293;
Дніпропетровська область – 455;
Донецька область – 556;
Житомирська область – 820;
Закарпатська область – 482;
Запорізька область – 230;
Івано-Франківська область – 2777;
Київська область – 534;
Кіровоградська область – 96;
Луганська область – 237;
Львівська область – 1440;
Миколаївська область – 216;
Одеська область – 944;
Полтавська область – 679;
Рівненська область – 669;
Сумська область – 1137;
Тернопільська область – 1145;
Харківська область – 931;
Херсонська область – 191;
Хмельницька область – 768;
Черкаська область – 405;
Чернівецька область – 694;
Чернігівська область – 406.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2044, серед медпрацівників – 492);
◾️ 74 759 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу – 32 338 людей, додаткову дозу отримали 518 людей, бустерну дозу – 14 927 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 20 січня.
Захворюваність на коронавірус в Україні зростає, днем раніше виявили майже 13 тисяч нових випадків зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 151 особа;
◾️ летальних випадків – 131;
◾️ одужало – 4 446 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 799 382 особи;
◾️ одужали – 3 571 782 особи;
◾️ летальних випадків – 98 843;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 332 435.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1409;
Вінницька область – 965;
Волинська область – 293;
Дніпропетровська область – 455;
Донецька область – 556;
Житомирська область – 820;
Закарпатська область – 482;
Запорізька область – 230;
Івано-Франківська область – 2777;
Київська область – 534;
Кіровоградська область – 96;
Луганська область – 237;
Львівська область – 1440;
Миколаївська область – 216;
Одеська область – 944;
Полтавська область – 679;
Рівненська область – 669;
Сумська область – 1137;
Тернопільська область – 1145;
Харківська область – 931;
Херсонська область – 191;
Хмельницька область – 768;
Черкаська область – 405;
Чернівецька область – 694;
Чернігівська область – 406.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Коментарі 1
Звичайно зросла. Новорічні корпоративи закінчились - пора і гайки закручувати. А після Пасхи (звичайно ж) знов спаде
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