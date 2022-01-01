В Україні за добу різко зросла захворюваність на коронавірус. СТАТИСТИКА

За добу 19 січня в Україні:◾️ зафіксували 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2044, серед медпрацівників – 492);◾️ 74 759 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу – 32 338 людей, додаткову дозу отримали 518 людей, бустерну дозу – 14 927 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 20 січня.Захворюваність на коронавірус в Україні зростає, днем раніше виявили майже 13 тисяч нових випадків зараження.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 2 151 особа;◾️ летальних випадків – 131;◾️ одужало – 4 446 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 3 799 382 особи;◾️ одужали – 3 571 782 особи;◾️ летальних випадків – 98 843;◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 332 435.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1409;Вінницька область – 965;Волинська область – 293;Дніпропетровська область – 455;Донецька область – 556;Житомирська область – 820;Закарпатська область – 482;Запорізька область – 230;Івано-Франківська область – 2777;Київська область – 534;Кіровоградська область – 96;Луганська область – 237;Львівська область – 1440;Миколаївська область – 216;Одеська область – 944;Полтавська область – 679;Рівненська область – 669;Сумська область – 1137;Тернопільська область – 1145;Харківська область – 931;Херсонська область – 191;Хмельницька область – 768;Черкаська область – 405;Чернівецька область – 694;Чернігівська область – 406.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.