Курс валют у Луцьку на 20 січня
Сьогодні, 09:08
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 20 січня, такий: купівля – 28,93, продаж – 28,44.
Євро продають за 32,27.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його купують за 7,08.
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Євро продають за 32,27.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його купують за 7,08.
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