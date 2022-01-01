COVID-19 на Волині: за добу виявили 293 нових випадків, одна людина померла

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 293 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 40 дітей та 21 медпрацівник.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 14,Летальних випадків (осіб) – 1: Володимир-Волинський район – 1 випадок в Поромівській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 1514,методом ІФА (осіб) – 151.– 120 хворих:Луцька ТГ – 59 хворихБоратинська ТГ – 2 хворихБерестечківська ТГ – 8 хворихГородищенська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 13 хворихДоросинівська ТГ – 1 хворийКіверцівська ТГ – 8 хворихКолківська ТГ – 8 хворихМар’янівська ТГ – 3 хворихРожищенська ТГ – 5 хворихПідгайцівска ТГ – 7 хворихТорчинська ТГ – 4 хворихЦуманська ТГ – 1 хворий– 61 хворий:Володимир-Волинська ТГ – 25 хворихЗатурцівська ТГ – 1 хворийЗимнівська ТГ – 5 хворихІваничівська ТГ – 4 хворихЛокачинська ТГ – 4 хворихНововолинська ТГ – 11 хворихПавлівська ТГ – 3 хворихПоромівська ТГ – 2 хворихУстилузька ТГ – 6 хворих– 55 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 16 хворихЛюбешівська ТГ – 15 хворихМаневицька ТГ – 16 хворихПрилісненська ТГ – 8 хворих– 57 хворих:Вишнівська ТГ – 2 хворихГолобська ТГ – 2 хворихГоловненська ТГ – 7 хворихЗабродівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 7 хворихЛуківська ТГ – 1 хворийЛюбомльська ТГ – 4 хворихРатнівська ТГ – 29 хворихСмідинська ТГ – 3 хворихШацька ТГ – 1 хворийзахворіли (осіб) – 105 598 (з них дітей – 7438 та медичних працівників –4511),одужали ( осіб) – 101 479 (з них дітей – 7239 та медичних працівників –4395),летальних випадків (осіб) –2227 (1 дитина та 34медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 419 185,методом ІФА (осіб) –211 925.За добу 19 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1351 щеплення. Першою дозою щепили — 530 осіб, другою дозою – 693 особи, додатковою дозою – 10 осіб, бустерною дозою – 118 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 332 541 людина, отримали дві дози – 308 342 людини, отримали додаткову дозу – 283 людини, бустерну дозу – 1595 людей. Загалом провели 642 761 щеплення.