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COVID-19 на Волині: за добу виявили 293 нових випадки, одна людина померла

COVID-19 на Волині: за добу виявили 293 нових випадки, одна людина померла
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 293 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 40 дітей та 21 медпрацівник.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 14,
Летальних випадків (осіб) – 1: Володимир-Волинський район – 1 випадок в Поромівській ТГ.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 1514,
методом ІФА (осіб) – 151.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 120 хворих:

Луцька ТГ – 59 хворих
Боратинська ТГ – 2 хворих
Берестечківська ТГ – 8 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 13 хворих
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 8 хворих
Колківська ТГ – 8 хворих
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Рожищенська ТГ – 5 хворих
Підгайцівска ТГ – 7 хворих
Торчинська ТГ – 4 хворих
Цуманська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 61 хворий:

Володимир-Волинська ТГ – 25 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Зимнівська ТГ – 5 хворих
Іваничівська ТГ – 4 хворих
Локачинська ТГ – 4 хворих
Нововолинська ТГ – 11 хворих
Павлівська ТГ – 3 хворих
Поромівська ТГ – 2 хворих
Устилузька ТГ – 6 хворих

Камінь-Каширський район – 55 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 16 хворих
Любешівська ТГ – 15 хворих
Маневицька ТГ – 16 хворих
Прилісненська ТГ – 8 хворих

Ковельський район – 57 хворих:

Вишнівська ТГ – 2 хворих
Голобська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 7 хворих
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 7 хворих
Луківська ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 4 хворих
Ратнівська ТГ – 29 хворих
Смідинська ТГ – 3 хворих
Шацька ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 105 598 (з них дітей – 7438 та медичних працівників –4511),
одужали ( осіб) – 101 479 (з них дітей – 7239 та медичних працівників –4395),
летальних випадків (осіб) –2227 (1 дитина та 34медпрацівники).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 419 185,
методом ІФА (осіб) –211 925.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 19 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1351 щеплення. Першою дозою щепили — 530 осіб, другою дозою – 693 особи, додатковою дозою – 10 осіб, бустерною дозою – 118 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 332 541 людина, отримали дві дози – 308 342 людини, отримали додаткову дозу – 283 людини, бустерну дозу – 1595 людей. Загалом провели 642 761 щеплення.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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