У Луцьку колядували й щедрували 50 колективів громади. ВІДЕО
Сьогодні, 09:49
В обласному центрі Волині впродовж дня 19 січня виконували твори на різдвяну тематику 50 колективів громади. Фестиваль "Різдвяні піснеспіви" відбувся в Палаці культури Луцька.
Про це розповіла Суспільному художня керівниця закладу Тетяна Федчик-Лець.
Різдвяне музичне дійство відбулося в Луцьку 21-ий раз. Цьогоріч на сцені виступили вихованці дитсадків, школярі, колективи релігійних конфесій, різні творчі колективи Луцької громади, – каже методистка палацу культури Тетяна Шершень.
На сцені та за лаштунками Палацу культури панувала святкова атмосфера. Керівниця фольклорного колективу ліцею № 14 Луцька Олена Шульгач перед виступом проводила репетицію. Пісенні твори до фестивалю збирали на території Волині, – розповіла учасниця народного дитячого фольклорного колективу "Дивоцвіт" Злата Коць.
"Щоліта ми отримуємо завдання: їдемо до дідусів, бабусь в села і там записуємо стародавні пісні, колядки, і потім з них робимо нашу програму. Сьогодні виконували колядки, записані на Волині в селі Заріччя Ковельського району", – каже школярка.
Кращі зразки народної творчості з різних куточків України виконали учасники фольклорного гурту "Веретенце" школи № 24 Луцька, – зазначила керівниця гурту Галина Гісь.
"Будемо щедрувати. Композиція називається "Через поле широкеє". Взагалі виконуємо веснянки, колядки – весь календарно-обрядовий рік. Дійства і родинно-обрядові, обжинки співаємо", – додала керівниця фольклорного гурту.
Як додала методистка Палацу культури Тетяна Шершень, у програмі виступів пролунали колядки, щедрівки, різдвяні дійства, хорова музика та авторські твори на різдвяну тематику.
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Про це розповіла Суспільному художня керівниця закладу Тетяна Федчик-Лець.
Різдвяне музичне дійство відбулося в Луцьку 21-ий раз. Цьогоріч на сцені виступили вихованці дитсадків, школярі, колективи релігійних конфесій, різні творчі колективи Луцької громади, – каже методистка палацу культури Тетяна Шершень.
На сцені та за лаштунками Палацу культури панувала святкова атмосфера. Керівниця фольклорного колективу ліцею № 14 Луцька Олена Шульгач перед виступом проводила репетицію. Пісенні твори до фестивалю збирали на території Волині, – розповіла учасниця народного дитячого фольклорного колективу "Дивоцвіт" Злата Коць.
"Щоліта ми отримуємо завдання: їдемо до дідусів, бабусь в села і там записуємо стародавні пісні, колядки, і потім з них робимо нашу програму. Сьогодні виконували колядки, записані на Волині в селі Заріччя Ковельського району", – каже школярка.
Кращі зразки народної творчості з різних куточків України виконали учасники фольклорного гурту "Веретенце" школи № 24 Луцька, – зазначила керівниця гурту Галина Гісь.
"Будемо щедрувати. Композиція називається "Через поле широкеє". Взагалі виконуємо веснянки, колядки – весь календарно-обрядовий рік. Дійства і родинно-обрядові, обжинки співаємо", – додала керівниця фольклорного гурту.
Як додала методистка Палацу культури Тетяна Шершень, у програмі виступів пролунали колядки, щедрівки, різдвяні дійства, хорова музика та авторські твори на різдвяну тематику.
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