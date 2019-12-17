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У Луцьку колядували й щедрували 50 колективів громади. ВІДЕО

У Луцьку колядували й щедрували 50 колективів громади. ВІДЕО
В обласному центрі Волині впродовж дня 19 січня виконували твори на різдвяну тематику 50 колективів громади. Фестиваль "Різдвяні піснеспіви" відбувся в Палаці культури Луцька.

Про це розповіла Суспільному художня керівниця закладу Тетяна Федчик-Лець.

Різдвяне музичне дійство відбулося в Луцьку 21-ий раз. Цьогоріч на сцені виступили вихованці дитсадків, школярі, колективи релігійних конфесій, різні творчі колективи Луцької громади, – каже методистка палацу культури Тетяна Шершень.
У Луцьку колядували й щедрували 50 колективів громади. ВІДЕО

На сцені та за лаштунками Палацу культури панувала святкова атмосфера. Керівниця фольклорного колективу ліцею № 14 Луцька Олена Шульгач перед виступом проводила репетицію. Пісенні твори до фестивалю збирали на території Волині, – розповіла учасниця народного дитячого фольклорного колективу "Дивоцвіт" Злата Коць.
У Луцьку колядували й щедрували 50 колективів громади. ВІДЕО

"Щоліта ми отримуємо завдання: їдемо до дідусів, бабусь в села і там записуємо стародавні пісні, колядки, і потім з них робимо нашу програму. Сьогодні виконували колядки, записані на Волині в селі Заріччя Ковельського району", – каже школярка.

Кращі зразки народної творчості з різних куточків України виконали учасники фольклорного гурту "Веретенце" школи № 24 Луцька, – зазначила керівниця гурту Галина Гісь.

"Будемо щедрувати. Композиція називається "Через поле широкеє". Взагалі виконуємо веснянки, колядки – весь календарно-обрядовий рік. Дійства і родинно-обрядові, обжинки співаємо", – додала керівниця фольклорного гурту.
У Луцьку колядували й щедрували 50 колективів громади. ВІДЕО

Як додала методистка Палацу культури Тетяна Шершень, у програмі виступів пролунали колядки, щедрівки, різдвяні дійства, хорова музика та авторські твори на різдвяну тематику.

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Теги: Луцьк, різдвяні піснеспіви
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