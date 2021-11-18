Гроші з наркобізнесу наповнювали «общак»: розповіли про схему, влаштовану «смотрящим» колонії в Маневичах





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



У вівторок, 18 січня, поліцейські за силової підтримки співробітників спецпідрозділів КОРД, роти ТОР та поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за місцями відбування покарання та проживання фігурантів, які підозрюються в систематичному



Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини, 36 мобільних телефонів, «чорнові» записи, зброю з ознаками переробки.



Слідчі ГУНП у Волинській області з оперативниками управління стратегічних розслідувань спільно з облуправлінням СБУ встановили, що 38-річний так званий «смотрящий», перебуваючи у виправній колонії, налагодив канал постачання наркотиків до установи.



Допомагали йому особи з-поміж утриманців колонії та раніше засуджені, які нині перебувають на волі. Наркотичні засоби та психотропні речовини потрапляли на режимну територію шляхом «перекидів». Кошти, отримані від збуту товару, йшли на поповнення так званого «злодійського общака».



Крім того, слідство з’ясувало, що лідер угруповання обклав даниною засуджених. За комфортні умови та безпроблемне відбування покарання останні повинні були сплачувати щомісячну «таксу» - від 1000 до 3000 грн. У разі відмови - вживалися відповідні покарання, які супроводжувалися фізичним насильством та моральним приниженням.









На підставі отриманих доказів «смотрящому» за виправною колонією та його чотирьом спільникам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.



Наразі продовжуються заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

За скоєне зловмисникам може загрожувати покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.



Заходи з викриття та документування учасників злочинного угруповання проводилися за участі співробітників адміністрації Маневицької колонії та управління внутрішньої безпеки ДКВС України під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині правоохоронці викрили засуджених, які організували навколо себе злочинну групу з «однодумців». До її складу входили шестеро ув’язнених та троє осіб, які перебували на волі. Злочинці налагодили канал постачання та розповсюдження психотропних речовин на територію Маневицької колонії. У поліції розповіли деталі, яким чином наркотичні засоби потрапляли до в`язниці.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.У вівторок, 18 січня, поліцейські за силової підтримки співробітників спецпідрозділів КОРД, роти ТОР та поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за місцями відбування покарання та проживання фігурантів, які підозрюються в систематичному постачанні заборонених речовин в Маневицьку колонію Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини, 36 мобільних телефонів, «чорнові» записи, зброю з ознаками переробки.Слідчі ГУНП у Волинській області з оперативниками управління стратегічних розслідувань спільно з облуправлінням СБУ встановили, що 38-річний так званий «смотрящий», перебуваючи у виправній колонії, налагодив канал постачання наркотиків до установи.Допомагали йому особи з-поміж утриманців колонії та раніше засуджені, які нині перебувають на волі. Наркотичні засоби та психотропні речовини потрапляли на режимну територію шляхом «перекидів». Кошти, отримані від збуту товару, йшли на поповнення так званого «злодійського общака».Крім того, слідство з’ясувало, що лідер угруповання обклав даниною засуджених. За комфортні умови та безпроблемне відбування покарання останні повинні були сплачувати щомісячну «таксу» - від 1000 до 3000 грн. У разі відмови - вживалися відповідні покарання, які супроводжувалися фізичним насильством та моральним приниженням.На підставі отриманих доказів «смотрящому» за виправною колонією та його чотирьом спільникам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.Наразі продовжуються заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.За скоєне зловмисникам може загрожувати покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.Заходи з викриття та документування учасників злочинного угруповання проводилися за участі співробітників адміністрації Маневицької колонії та управління внутрішньої безпеки ДКВС України під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.

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