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Гроші з наркобізнесу наповнювали «общак»: розповіли про схему, влаштовану «смотрящим» колонії в Маневичах

Гроші з наркобізнесу наповнювали «общак»: розповіли про схему, влаштовану «смотрящим» колонії в Маневичах
На Волині правоохоронці викрили засуджених, які організували навколо себе злочинну групу з «однодумців». До її складу входили шестеро ув’язнених та троє осіб, які перебували на волі. Злочинці налагодили канал постачання та розповсюдження психотропних речовин на територію Маневицької колонії. У поліції розповіли деталі, яким чином наркотичні засоби потрапляли до в`язниці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

У вівторок, 18 січня, поліцейські за силової підтримки співробітників спецпідрозділів КОРД, роти ТОР та поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за місцями відбування покарання та проживання фігурантів, які підозрюються в систематичному постачанні заборонених речовин в Маневицьку колонію.

Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини, 36 мобільних телефонів, «чорнові» записи, зброю з ознаками переробки.

Слідчі ГУНП у Волинській області з оперативниками управління стратегічних розслідувань спільно з облуправлінням СБУ встановили, що 38-річний так званий «смотрящий», перебуваючи у виправній колонії, налагодив канал постачання наркотиків до установи.
Гроші з наркобізнесу наповнювали «общак»: розповіли про схему, влаштовану «смотрящим» колонії в Маневичах

Допомагали йому особи з-поміж утриманців колонії та раніше засуджені, які нині перебувають на волі. Наркотичні засоби та психотропні речовини потрапляли на режимну територію шляхом «перекидів». Кошти, отримані від збуту товару, йшли на поповнення так званого «злодійського общака».
Гроші з наркобізнесу наповнювали «общак»: розповіли про схему, влаштовану «смотрящим» колонії в Маневичах

Крім того, слідство з’ясувало, що лідер угруповання обклав даниною засуджених. За комфортні умови та безпроблемне відбування покарання останні повинні були сплачувати щомісячну «таксу» - від 1000 до 3000 грн. У разі відмови - вживалися відповідні покарання, які супроводжувалися фізичним насильством та моральним приниженням.
Гроші з наркобізнесу наповнювали «общак»: розповіли про схему, влаштовану «смотрящим» колонії в Маневичах

Гроші з наркобізнесу наповнювали «общак»: розповіли про схему, влаштовану «смотрящим» колонії в Маневичах

Гроші з наркобізнесу наповнювали «общак»: розповіли про схему, влаштовану «смотрящим» колонії в Маневичах
Гроші з наркобізнесу наповнювали «общак»: розповіли про схему, влаштовану «смотрящим» колонії в Маневичах


На підставі отриманих доказів «смотрящому» за виправною колонією та його чотирьом спільникам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі продовжуються заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.
За скоєне зловмисникам може загрожувати покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Заходи з викриття та документування учасників злочинного угруповання проводилися за участі співробітників адміністрації Маневицької колонії та управління внутрішньої безпеки ДКВС України під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.


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Теги: Волинь, Маневичі, колонія, наркотики
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