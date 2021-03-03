У Луцьку заблукав пенсіонер: патрульні доправили його додому. ФОТО
Сьогодні, 10:45
Вчора, 19 січня, близько 16-ї години заявниця повідомила у поліцію про те, що на Театральному майдані, що у Луцьку, зустріла чоловіка, який не орієнтується у просторі та не може пересуватися, оскільки замерз.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, патрульні встановили особу та адресу проживання 67-річного чоловіка.
Службовим автомобілем патрульні його доправили за місцем проживання. Нині його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Патрульні дякують небайдужій заявниці, яка звернула увагу на дідуся та повідомила про це у поліцію.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, патрульні встановили особу та адресу проживання 67-річного чоловіка.
Службовим автомобілем патрульні його доправили за місцем проживання. Нині його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Патрульні дякують небайдужій заявниці, яка звернула увагу на дідуся та повідомила про це у поліцію.
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