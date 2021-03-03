У Луцьку заблукав пенсіонер: патрульні доправили його додому. ФОТО

Вчора, 19 січня, близько 16-ї години заявниця повідомила у поліцію про те, що на Театральному майдані, що у Луцьку, зустріла чоловіка, який не орієнтується у просторі та не може пересуватися, оскільки замерз.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, патрульні встановили особу та адресу проживання 67-річного чоловіка.Службовим автомобілем патрульні його доправили за місцем проживання. Нині його життю та здоров’ю нічого не загрожує.Патрульні дякують небайдужій заявниці, яка звернула увагу на дідуся та повідомила про це у поліцію.