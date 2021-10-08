На Волині у ДТП постраждали четверо людей. ФОТО

Дві дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими трапились у Ковельському районі за минулу добу, в них травмувалося четверо осіб. Усі вони госпіталізовані до лікарень.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Близько 12 години між селами Мильці та Ниці 42-річний водій ВАЗ, житель селища Стара Вижівка, допустив зіткнення із автомобілем Ford Transit під керуванням 54-річного ковельчанина. Водій та 62-річна пасажирка ВАЗа отримали тілесні ушкодження, їх шпиталізували.Інша аварія трапилась близько 13 години на автодорозі сполученням «Шацьк-Ратне». 23-річний керманич Mazda 6, виїжджаючи із подвір’я власного господарства, не надав перевагу в русі автомобілю Renault Trafic та зіткнувся з ним. Внаслідок цього двоє пасажирів мікроавтобуса травмувалися, вони госпіталізовані у неврологічне відділення Любомльської ЦРЛ.У поліції за фактами автопригод розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини аварій.